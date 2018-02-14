مانيلا – وكالات:

بعد تصعيد الكويت لهجتها في ردها على اساءات المسؤولين الفلبينيين للبلاد، تراجعت مانيلا جزئيا امس عن قرار منع عودة العمال الذين يحملون اقامات كويتية ويمضون اجازاتهم في بلادهم، واصدرت قرارا جديدا يسمح لهؤلاء بالعودة الى الكويت والالتحاق بوظائفهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية امس عن المفوض باسم مكتب الهجرة خايمي مورينتي ان “العمال الفلبينيين الذين يقيمون حاليا في الكويت سيسمح لهم بالمغادرة والعودة إلى وظائفهم”، مضيفا انه “بعد قرار الوزارة الجديد، لا مزيد من العوائق أمام العمال الفلبينيين للعودة إلى وظائفهم في الكويت، لكن بالنسبة لأولئك الذين تم تجنيدهم للتو للعمل في الكويت، نحن نأسف لكننا لا نستطيع السماح لهم بمغادرة البلاد”.

وأوضح أن العمال المعفيين من حظر إرسال العمالة إلى الكويت هم: العمال الذين يقضون عطلة في الفلبين وسيعودون إلى نفس صاحب العمل لإنهاء عقودهم، والعمال الذين يعودون إلى الكويت بعقد جديد مع صاحب العمل نفسه، والبحارة الذين يتوجهون إلى الكويت”، مشيرا الى ان على هؤلاء “الحصول على تصريح من إدارة رعاية العمال في الخارج، قبل أن يتمكنوا من العودة إلى الكويت”.

وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي استقبل اول من امس نحو 150 عاملاً وعاملة فلبيني بعد عودتهم من الكويت، مقدما لهم مساعدة مالية بقيمة 5000 بيزو فلبيني (ما يعادل 29 ديناراً كويتياً)، وعارضا عليهم اراضي زراعية، وفق ما نشرته الصحف الفلبينية.

وذكر دوتيرتي في تصريح له “سأبيع روحي للشيطان لإعطاء العمال الفلبينيين العائدين حياة مريحة”، قائلا: “قلت لهم في الكويت وسأكررها.. ماذا فعلنا لكم حتى يستحق أبناء بلدي هذا النوع من المعاملة؟… هذه هي الحالة المعتادة، العمال يتعرضون للاغتصاب والإيذاء، ويستخدمون كحيوانات، هذه ليست إنسانية”.