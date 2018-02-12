الفلبين تلوح بتدويل قضية العمالة وتتهم الكويت بالفشل

وكالات: واصلت الفلبين تصعيد لهجتها وإجراءاتها ضد الكويت متهمة اياها بالفشل في توفير الحماية للعمال الفلبينيين، ملوحة بتدويل القضية، ومعلنة في الوقت نفسه “فرض حظر تام على سفر عمالتها إلى الكويت والغاء تصاريح العمال الذين يبقون في البلاد”.

وذكرت تقارير اعلامية فلبينية أن الرئاسة الفلبينية شككت فيما إذا كان الرئيس رودريغو دوتيرتي سيزور الكويت أم لا وفق ما أعلن سابقا خلال لقائه السفير الكويتي في مانيلا مساعد الذويخ، معلنة أن “وزارة العمل تقوم حاليا بجهود لإرسال العمال الفلبينيين العائدين من الكويت إلى دول أخرى مثل الصين وروسيا وسلطنة عمان والبحرين باعتبارها أكثر إنسانية”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن المتحدث الرئاسي هاري روكي قوله إن “الحكومة ستحمل الكويت المسؤولية الدولية إذا فشلت في توفير الإنصاف القانوني للضحايا الفلبينيين وفق القانون الدولي”، مؤكدة أن “سجلات وزارة الخارجية تشير إلى أن الانتهاكات في الكويت استمرت على الرغم من جهود الحكومة الفلبينية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات اتفاقية ثنائية”.

في السياق نفسه، ذكر بيان لوزارة الخارجية الفلبينية نقلته وكالات الأنباء أنها نقلت إلى السفير الذويخ “احتجاجا قويا على سوء المعاملة والانتهاكات التي تتعرض لها العمالة وفشل السلطات الكويتية في تأمين الحماية لهم”، مشيرة إلى أن “السلطات الفلبينية تعمل على إعادة 10 الاف فليبيني من الكويت بموجب برنامج لمنظمة العفو الدولية” فضلا عن الغاء تصاريح عمل أولئك الذين لم يغادروا إلى الكويت.

في المقابل، طالبت النائب صفاء الهاشم الحكومة ممثلة بوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بتوجيه رسالة أقوى ووقف المساعدات للفلبين، داعية في تغريدة لها على “تويتر” الى “فتح باب الاستقدام من دول أخرى لمساعدة الأسر الكويتية… وخلي عمالتك عندك يا بيلو (الفلبين)… انقعهم واشرب مايهم… تهديد الكويت دولة ذات سيادة مرفوض”.

وأعلنت الهاشم عن نيتها التقدم باقتراح لـ “منع الوافدين من استقدام العمالة المنزلية”، معتبرة ان “المصايب لم تأت إلا من سوء تعاملهم مع الخدم، ولنا في الوافد وزوجته اللذين قتلا العاملة ووضعوها في “الفريزر” وهربا خارج البلاد أكبر مثال”.