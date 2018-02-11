الفلبين تمنع مواطنيها حملة الإقامات الكويتية من العودة الى البلاد

كتب – فارس العبدان:

بعد ايام من اعلان الرئيس الفلبيني رودريغو دويترتي إيقاف إرسال العمالة إلى الكويت بشكل كامل اعتبارا من اليوم، ذكرت تقارير اعلامية نشرت في الفلبين ان سلطات مانيلا ستمنع العمال الذين يحملون إقامات كويتية ويتواجدون حاليا في بلادهم من العودة مجددا الى الكويت، في وقت استبعدت اللجنة التي شكلها وزير التجارة خالد الروضان لدراسة تكلفة العمالة المنزلية تحديد اسعار الاستقدام عبر المكاتب “منعا لنشوء سوق سوداء”.

في هذا السياق، أوضحت التقارير ان “العمال الذين يقضون إجازة في الفلبين سيمنعون من العودة إلى الكويت”، مبينة ان “أي عامل فلبيني أو خادمة توجهت إلى الفلبين في الأيام أو الأشهر الماضية، لن تتمكن من العودة إلى عملها أو إلى بيت كفيلها في الكويت”.

على خط مواز، جددت نائبة الرئيس الفلبيني ليني روبريدو دعوة الكويت إلى توقيع اتفاق ثنائي خلال زيارة الرئيس الفلبيني إلى الكويت، معتبرة أن “هذه الاتفاقية ستحمي العمال الفلبينيين المتواجدين هناك”.

وقالت روبريدو، وفق ما نقلته صحف فلبينية عنها أنها تأمل في أن تؤدي زيارة دوتيرتي إلى الكويت لتوقيع الاتفاقية، مضيفة: “الواقع يقول إن الفلبينيين هناك لا نريدهم أن يكونوا تحت اختبار، فقد يرفضون العودة إلى ديارهم بسبب أنهم يعتقدون أن لديهم فرص عمل جيدة، لذلك نحن نريد أن نتأكد أنهم في أمان إن تركناهم هناك”.

من جهته، طالب عضو مجلس الشيوخ الفلبيني فرانسيس بانجيلينان حكومة بلاده بأن “تحقق العدالة لضحايا الاعتداء بدلاً من فرض حظر شامل على إرسال العمالة إلى الكويت”، مشددا على ضرورة “الجلوس مع الحكومية الكويتية والاتفاق على الامر”.

الى ذلك، نفت وزارة الداخلية نفياً قاطعاً الشائعــة التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عن قيام رجال الأمن بسحب العمالة المنزليـة الفلبينيـة من منازل المواطنين وتسليمهـم إلى مقر السفارة الفلبينيـة في البلاد، مؤكدة ان هذه الاحاديث “شائعة ومحض افتـراء وعارية عن الصحة تماما ولا تستند الى اي دليل”، ومشددة على ان “كل الجاليات المقيمة لها كل التقدير والاحترام ويتم التعامل معها بمسطرة واحدة على أساس القانـون”.