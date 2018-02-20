الفلبين تواصل التصعيد وتنفي علمها بالتوصل لاتفاقية بشأن العمالة

في مقابل إعلان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن اتفاق الكويت والفلبين على احتواء أزمة العمالة اضافة الى ابرام اتفاقية تنظم أوضاع ابناء الجالية الفلبينية في الكويت “بناء على رغبة مانيلا، عاد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الى لغة التصعيد مجددا، حيث اعلن ان “حظر إرسال العمالة إلى الكويت سيستمر وسيمتد ليشمل دولاً أخرى”.

وقال الرئيس الفلبيني في كلمة له امام مجموعة من رجال الأعمال الفلبينيين والصينيين نقلتها وسائل اعلام فلبينية ان “الفلبينيي ليس عبداً لأحد، الشيء الوحيد الذي نطلبه هو أن يعامل عمالنا بكرامة إنسانية، وعلاج إنساني، والتسامح مع الاختلافات الثقافية التي لدينا”، مضيفا: “لا تسيئوا استغلال نسائنا لأن ذلك سيترك جرحاً طويلاً ودائماً، وربما لا يستطيع هذا الجيل نسيان ذلك”.

واعترف دوتيرتي بأن الحظر سيضر الفلبينيين وينطوي على مخاطر ومصاعب لكننا على استعداد لقبول كل العواقب وأنا أفَضِل أن يعود العمال الفلبينيون في الكويت إلى بلادهم وأعدهم بتقديم المساعدة لهم”، مجددا حديثه عن وجود فرص عمل في الصين.

من جهته، نفى وزير العمل والعمالة الفلبيني سيلفستر بيلو امس علمه بوجود “اتفاق بين الكويت والحكومة الفلبينية يفترض أنه ينظم العمال الفلبينيين في الخارج”، قائلا: “التطور الوحيد الذي أعلمه هو اجتماعي مع السفير الكويتي حيث قررنا واتفقنا على أن ننظر في مذكرة التفاهم المعلقة”، مضيفا ان “مذكرة التفاهم الحالية هي الصفقة الوحيدة التي من المتوقع أن تكتمل وتوقع في شهر مارس علما ان مشروع الاتفاق مازال معلقاً منذ ثلاث سنوات”.

وبين الوزير الفلبيني “اننا نخطط لوضع بنود مذكرة التفاهم التي ستمنح حماية للعمال الفلبينيين من الانتهاكات التي يرتكبها أصحاب العمل أو الرعاة، ونريد أن نتأكد من وجود أحكام في مذكرة التفاهم تمنع أصحاب العمل من حجز جوازات سفر العمال الفلبينيين أو على أقل تقدير، يجب أن يحمل ملحق السفارة جوازات سفر العمال”.

كما نقلت الصحف الفلبينية عن سفير مانيلا في الكويت ريناتو فيلا قوله تعليقا على تصريحات الجارالله بشأن الاتفاقية: “لا توجد مثل هذه الصفقة وأن الدولتين لم تتحدثا بعد”، موضحا ان “الكويت وافقت على مذكرة تفاهم قدمتها وزارة العمل الفلبينية في عام 2015 وسنتحقق مع وزارة الداخلية الكويتية من الاتفاق”.