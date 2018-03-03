“الفنطاس” وزعت الهدايا على الأطفال في مستشفى العدان

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية عويس السبيعي أن زيارة وفد من الجمعية لمستشفى العدان وتوزيع الهدايا على الأطفال ساهم في إدخال البهجة والسرور الى قلوب الأبناء المرضى الذين هم في أمس الحاجة الى الدعم المعنوي والشعور بالاهتمام.
واضاف ان هذه الزيارة تأتي في اطار إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال المرضى، حيث تم تقديم الهدايا لهم مع كل الأمنيات لهم بالشفاء العاجل.
وفي ختام الزيارة شكر السبيعي إدارة العلاقات العامة بمستشفى العدان على حسن استقبالهم وتسهيل المهمة الانسانية.
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