أعلن رئيس لجنة المشتريات والتسويق في تعاونية مشرف علي الفهد عن تنظيم الجمعية مهرجان المنتجات الخليجية بمزايا وعروض خاصة وبنسبة خصومات تصل الى 50% في السوق المركزي، حيث يستمر المهرجان حتى نهاية فبراير ويشمل اكثر من 300 صنف وتشكيلة حديثة متنوعة من المواد الغذائية والاستهلاكية بمشاركة كبرى الشركات الخليجية الى جانب مهرجان لوازم العائلة ومهرجان العطور والتجميل برعاية من الجمعية التي دأبت على تقديم الدعم لكل الاصناف المشاركة في المهرجانات ليستفيد منها المساهم والزائر في مشترياته خلال فترة المهرجان.

وقال الفهد: ان المهرجان يأتي ضمن المهرجانات التسويقية السنوية ويعكس ما يتضمنه من منتجات حديثة وبخصومات كبيرة تعكس رؤية مجلس الادارة التي تهدف الى رضا المساهمين وابناء المنطقة، مؤكداً ان تعاونية مشرف تحظى أيضا باقبال كبير من جميع المناطق وباحصائيات تشير الى انها وجهة لأكبر شريحة تسوق على مستوى التعاونيات.

واضاف الفهد ان الصدارة تكون بالعمل والنجاح والنتائج لذلك نؤكد بأنه ما زالت تنفرد جمعية مشرف بالصدارة على القطاع التعاوني، كما انها أسهمت في ترسيخ مكانة التعاونيات واصبحت الواجهة الحضارية بذلك وحققت نجاحا تلو الاخر وهي بكل تواضع تتطلع دائما الى الريادة على مستوى التعاونيات بأعمالها وانشطتها وخدماتها. ووفق معايير الجودة والتطلع للإبداع في العمل أكثر تميزاً بفضل وجود فريق عمل يملك خبرات طويلة في كل المجالات ويعمل كفريق واحد.

واشار الفهد إلى ان تعاونية مشرف من أبرز الجمعيات تسويقيا لما تقدمه من تميز وتنوع وتفرد بالمهرجانات التسويقية على مدار السنة ووضع الاولوية لكيفية خدمة المساهم.