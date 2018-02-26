الفهد يتجه إلى «كاس» سعيا لإيقاف جديد

لم يخالف الشيخ طلال الفهد رئيس اتحاد كرة القدم الاسبق التوقعات، وواصل سياسة اللجوء للخارج عبر تقديم شكوى جديدة ومتوقعة الى محكمة «كاس» الرياضية بواسطة محاميه ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاخير بشأن رفع الايقاف المفروض على الكرة الكويتية، الى جانب اختيار لجنة تسوية لادارة شؤون الاتحاد المحلي.

وادعى الفهد ان شكواه موجهة ضد قرارات فيفا الاخيرة التي افرحت الشارع الرياضي ولعبت دورا في عودة الكرة الكويتية الى المحافل الخارجية، واقامة خليجي 23 التي حققت نجاحا كبيرا، لكن رئيس الاتحاد الاسبق لايزال مصرا على عودتنا الى المربع الاول من خلال الضغط على الفيفا بشكواه الى «كاس»، بداعي أحقيته في العودة لرئاسة الاتحاد من جديد رغم طرح الثقة فيه رسميا هو ومجلسه من قبل الجمعية العمومية.

ولم يلتزم الشيخ طلال الفهد بالبيان الذي اصدره فور رفع الايقاف بأنه لن يقوم بأي تصرف يتسبب في الحاق الضرر بالكرة الكويتية، لكن سعيه نحو المناصب وتحقيق بعض الاهداف والمصالح الشخصية او الانتقامية، ستزيد الامر تعقيدا.

تصرف الفهد، أعاد الى الاذهان، لكن بصورة معاكسة، موقف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، الذي أعلن في وسائل الاعلام بأنه لن يقدم على أي تصرف يلحق الضرر بالكرة المصرية عقب اجباره على الرحيل.