الفودري يشيد بكفاءة ولياقة طلبة الكلية الحربية المستجدين

احتفلت كلية أحمد الجابر الجوية أمس بإنتهاء مرحلة الاستجداد الابتدائية لدفعة الطلبة الضباط (47)، وهي فترة تمتد إلى أربع أسابيع وتشكل تحدياً مهما في حياة الطلبة الضباط، يتمثل في قدرتهم ونجاحهم في مواجهة تحديات الانتقال من الحياة المدنية والتأقلم مع طبيعة الحياة العسكرية وما فيها من ضبط وربط وتدريب وجدية في التعايش والتعامل مع مختلف الظروف، بالإضافة إلى التغير الجذري والذي يحدث في برنامج ونمط الحياة اليومية للطلبة وعلى مدار الساعـة، مما يمثل تحدياً حقيقياً أمام الراغبين بالاستمرار في السلك العسكري واتخاذه خياراً ومهنة وأسلوب حياة ينعكس إيجاباً على حياتهم فى المستقبل.

وألقى اللواء ركن طيار عبدالله الفودري كلمة هنأ من خلالها الطلبة الضباط باجتيازهم مرحلة الاستجداد بكفاءة وإقتدار وقوة جسمانية تؤهلهم للمضي قدماً في إكمال بقية مراحل الدراسة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم تحت قيادة الأمير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد