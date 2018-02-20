كتب – محمد إبراهيم:

حال القادسية والعربي قطبا الكرة الكويتية في تسعينيات القرن الماضي بات «ما يسر عدو ولا حبيب» فالثنائي الذي طالما أعتلى منصات التتويج وتألق لاعبوهما وصالوا وجالوا في كافة المنافسات المحلية يمران بحالة استثنائية تعد الأسوأ على مدى تاريخ الناديين العريقين في منافسات دوري «فيفا» الممتاز للموسم الجاري، فالاصفر الذي اسعد جماهيره بفك عقده نهائيات ستاد جابر بحصاد لقب كأس ولي العهد على حساب الغريم التقليدي العميد يعيش حاله من التراجع بعد تلقيه خسارتين أمام السالمية في الجولة قبل الماضية والنصر اول من امس لترتفع محصلة هزائمة لـ 4 مواجهات من 11 مباراة ليقترب من دوامه الهبوط ويبتعد عن سباق القمة حيث بات يفصله عن التضامن الاخير 4 نقاط فقط في حين يبعد عن العميد المتصدر 15 نقطة، ورغم الاصابات والغيابات التي يعاني منها الاصفر والحديث عن الظلم التحكيمي إلا أن قلعة بني قادس دائما ما أكد القائمون عليها وجمهور ها العريض أن الاصفر بمن حضر وهو الامر الغائب في الفترة الراهنة.

ولا تختلف الحال كثيرا في العربي الذي يعاني منذ انطلاقة الموسم حيث تعرض هو الاخر لـ 4 خسائر من 11 مباراة، اخرها امام الكويت بهدفين دون رد اول من امس، وتعادل في 5 ولم يحقق الفوز إلا في مباراتين جامعا 11 نقطة لا تسمن ولا تغني من جوع ليتسمر دورانه في دائرة المرشحين للهبوط بسجل تهديفي ضعيف حيث لم ينجح لاعبوه في تسجيل إلا 9 أهداف كأضعف خط هجوم بالمسابقة.

ما يزيد الأمر سوءاً أن المؤشرات الفنية لا تصب في مصلحة الثنائي ولا تدعم قدراتهما على العودة بقوة خلال الفترة الحالية وربما يتراجع ترتيبهما أكثر من ذلك إذا لم يتم وضع خطه عاجلة لإنقاذ القلعتين الصفراء والخضراء بتضافر كافة الجهود قبل فوات الأوان.

الفهد: الأصفر لن يستسلم

حمل الشيخ خالد الفهد رئيس نادي القادسية الظلم التحكيمي المتكرر على كتيبة الأصفر إلى جانب تراجع مستوى عدد من اللاعبين مسؤولية تراجع نتائج الفريق وخسارتهم الأخيرة أمام النصر في الجولة الحادية عشرة، مبينا أن اللاعبين بات لديهم قناعة نفسية بأن الحكام لن يمنحوهم حقهم لاسيما بعد تغاضي الحكام عن منح اللاعبين ركلات جزاء مستحقة في آخر مباراتين بشكل مثير.

وشدد الفهد على أن القادسية لن يستسلم وسيقاتل من أجل العودة بقوة لدائرة المنافسة خاصة في ظل توقعات بالمزيد من المفاجآت في نتائج الفرق المتنافسة بالمسابقة.

ونفى الفهد توجه إدارة النادي لإقالة مدرب الفريق الكرواتي داليبور في ظل مطالبات جماهيرية بالإطاحة به، مضيفا أن إدارة الأصفر لا تتخذ قراراتها كرد فعل سريع خاصة وأن المدرب نجح مع الفريق في تحقيق بطولة كأس ولي العهد قبل أيام إلى جانب صعوبة الاستعانة بمدرب بديل خلال الفترة الحالية، مطالبا جمهور القادسية بمواصلة دعم الفريق.

إبراهيم يدعم اللاعبين

أكد الوطني محمد إبراهيم مدرب العربي أن الأخضر لم يكن في حالته بالشوط الأول من مواجهة الفريق أمام العميد حيث بدا الفريق في غيبوبة قبل أن يستفيق بالشوط الثاني وينجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب إلا أنه اخفق في تعديل النتيجة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول، مردفا أن العربي ظهر بشكل أفضل في آخر 4 مباريات، ولديه القدرة على التعوض وتعديل الوضع في الفترة المقبلة.

وأضاف علينا دعم لاعبينا المحليين والمحترفين في الاستحقاقات القادمة من أجل تعديل الوضع والعودة لسكة الانتصارات من جديد والتقدم على جدول ترتيب الدوري.