توج فريقا القادسية، وسترايكر بلقبي بطولة عبدالحسين عبدالرضا للأندية وأكاديميات كرة القدم للبراعم، التي اختتمت أمس الأول بحضور مدير عام هيئة الرياضة د. حمود فليطح، ونخبة من كبار المسؤولين والرياضيين والفنانين، الى جانب نجوم منتخب الكويت السابقين والحاليين.

وحقق براعم الأصفر الفوز في المباراة النهائية على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما فاز سترايكر على يوفتنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحضرت الإثارة في مباريات اليوم الختامي، حيث كانت البداية لنهائي الأكاديميات بين يوفنتوس وسترايكر، حيث نجح الأول في التقدم في الدقائق الأولى، ليرد سترايكر بقوة بثلاثة أهداف متتالية، ليقلص بعدها يوفنتوس الفارق، وتنتهي المباراة بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وفي المباراة الثانية باليوم الختامي قدم نجوم منتخب الكويت سعد الحوطي، محمد جراغ، جراح العتيقي، حسين فاضل، وأحمد المطيري، مباراة استعراضية ممتعة، أمام مدربين الأكاديميات المشاركة في البطولة.

وفي المباراة الأخيرة بين براعم القادسية والكويت، نجح الأصفر في حصد اللقب، بعد مباراة غاية في الحماس بين الفريقين، ليقوم بعدها مدير عام هيئة الرياضة د.حمود. فيلطح بتكريم الفائزين بالجوائز والكؤوس، وسط أجواء احتفالية مبهرة.

وهنأ مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح الفائزين، مؤكدا انه استمتع بأجواء اليوم الختامي، عبر ساعات طويلة قضاها بين اللاعبين البراعم، ونجوم منتخب الكويت السابقين والحاليين.

وقال فليطح ان الهيئة حريصة على احياء ذكرى الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، كونه أحد الشخصيات، والهامات التي خدمت الكويت بكل صدق وإخلاص وتفاني في العمل وقدم من خلال تاريخه واعماله الفنية شهادة حب ووفاء للوطن.

وأضاف فليطح ان الهيئة العامة للرياضة، وبالتعاون مع اتحاد الكرة قررت اقامة بطولة لكرة القدم تحمل اسم الراحل تشارك فيها الأندية والأكاديميات، بمشاركة قطاعات البراعم، بعدد وصل 320 لاعبا، بهدف بناء قاعدة جديدة لمنتخب الكويت.

ووجه مدير عام الهيئة الشكر للجنة العليا المنظمة للبطولة بقيادة عبدالعزيز المنيع، متمنيا ان تستمر هذا البطولة في السنوات المقبلة.

بدوره ثمن رئيس اللجنة المنظمة عبدالعزيز المنيع دور هيئة الرياضة ود. حمود فليطح ، والاتحاد الكويتي لكرة القدم في دعم البطولة، مؤكدا ان هيئة الرياضة وضعت كل الإمكانات المتاحة من أجل إنجاح الدورة التي تحمل إسم عزيز على كل كويتي وخليجي.