كتب – احمد السقا:

حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادي القادسية فوزا صعبا على منافسه الجهراء بنتيجة 77/79 وذلك في اطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، كما تخطى الكويت نظيره كاظمة بنتيجة 79/86 وخسر النصر من العربي بنتيجة 75/64.

وبانتهاء مباريات الجولة يتقاسم القادسية والكويت قمة المسابقة بـ 8 نقاط من اربعة انتصارات ويأتي الجهراء ثانيا بـ6 نقاط من فوزين وخسارتين، وكاظمة صاحب المركز الثالث بـ5 نقاط من فوز وثلاث خسائر، ثم العربي في المركز قبل الاخير بنفس الرصيد ويقبع النصر فى قاع الجدول بـ4 نقاط من اربعة هزائم.

تميز لقاء الجهراء والقادسية بالندية والحماس منذ الدقيقة الاولى حيث رفع ابناء حولي بقيادة مدربهم المقدوني جوردانكو شعار الثار لخسارتهم من ابناء القصر في نهائي بطولة درع الاتحاد، واعتمد المدرب على تشكيلته الاساسية المكونة من فهاد السبيعي في صناعة اللعب بالتبادل مع شايع مهنا بينما تواجد عبد الرحمن السهو وصالح يوسف تحت السلة بجانب عبد الله سالمين وعبد العزيز الحميدي اللذان تحملا العبء الاكبر فى المباراة، وحسمت خبرة السبيعي ومهنا وسالمين والحميدي المباراة لصالح فريقهم بعدما تفوقوا في الجوانب الدفاعية والهجومية.

في المقابل، سعى الجهراء لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتهم من الكويت فى الجولة الماضية للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، وعدم الابتعاد أكثر والدخول في حسابات معقدة، ولهذا دفع الليتواني لوكاس بالخماسي تركي حمود وعزيز ضاري واحمد سعود وعبد الله الصراف ونايف الصندلي، وافتقد اللاعبون الى اللمسة الاخيرة تحت السلة كما عاب عليهم الاستعجال حيث اهدر منهم نقاط سهلة كانت في متناول اليد.

وفي المباراة الثانية بين الكويت ونظيره كاظمة اقل سخونة عن اللقاء السابق، حيث جاءت المباراة سجالا بين الطرفين وتفوق البرتقالي فى الربعين الاول والثاني قبل ان يتعادلا في الربع الثالث 57/57 ليأتي الربع الاخير الذي شهد قمة الاثارة بعدما ظل التكافؤ بينهما حتى الدقائق الاخير من المباراة، حيث نجح ثلاثي الابيض عبد الرحمن الخباز وعبد الله الشمري وحمد عدنان في حسم النقاط الاخيرة وحصد نقاط المباراة، وذلك رغم الغيابات التي عانى منها واهمهم يوسف الحمدان ومصطفى عبد المنعم وراشد الرباح لظروف الاصابة.

وفي المباراة الاخيرة حقق ابناء المنصورية الفوز الاول لهم فى المسابقة على نظيرهم النصر وذلك بفضل خبرة محمد المطيري ورباح الرباح وفهد الرباح.

العصيمي: الفوز خطوة للاحتفاظ باللقب

بدوره ابدى عضو مجلس ادارة نادي الكويت ومدير السلة بدرالعصيمي سعادته بالفوز، حيث اعتبره خطوة مهمة نحو الاحتفاظ باللقب، كما اشاد باداء لاعبيه وخاصة فى الدقائق الاخيرة التى حسمت اللقاء، واعتبر مدير سلة الابيض ان لاعبي كاظمة قدموا مباراة متميز رغم الخسارة، وبين العصيمي ان فارق اللياقة البدنية هو ما حسم نقطتي المباراة لصالح ابناء كيفان.