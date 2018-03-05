القادسية يحرم سومايلا من مكافأة “ولي العهد”

قرر مجلس ادارة نادي القادسية حرمان الغاني رشيد سومايلا المحترف في صفوف الفريق الاول لكرة القدم بنادي القادسية من مكافأة تحقيق الاصفر للقب كأس ولي العهد في النسخة الحالية وذلك بداعي ان اللاعب مصاب ولايشارك في تدريبات فريقه مؤخرا خصوصا وان الاصابة التي كان قد تعرض لها اثناء اجازته في بلاده وهي عبارة عن كسر في اصبع القدم ادى الى وضعها في الجبس لمدة زادت عن الاسبوعين، علما المدافع دخل في تدريبات فريقه التأهيلية امس الاول ويحتاج الى اسبوع اضافي قبل مشاركته في التدريبات الرسمية.

ويستند سوماليا في مطالبته بالمكافأة اسوة بزملائه اللاعبين الى مشاركته في عدد من مباريات الاصفر ضمن الدور التمهيدي من المسابقة وتلقى المحترف وعودا من المسؤولين بحل خلافه قريبا مع مجلس الادارة، خصوصا انه يطالب ايضا بصرف رواتبه المتاخرة عن الشهرين الماضيين.