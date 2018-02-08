كتب محمد ابراهيم وناصر الفضلي:

قاد فهد الرشيدي السالمية لوصافة دوري “فيفا” موقتا بعد نجاحه في تسجيل هاتريك منح من خلاله الرهيب الفوز على حساب التضامن بثلاثة أهداف مقابل هدفين حملا توقيع فيصل عجب في المباراة التي جمعتهما أمس في افتتاح منافسات الجولة التاسعة، وبلغ السماوي النقطة 15 في الوقت الذي توقف فيه العنيد عند 3 نقاط في آخر الترتيب، يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه القادسية تفوقه على كاظمة بعدما تغلب عليه برباعية من دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد محمد الحمد ووصل الملكي إلى النقطة 13 في حين توقف كاظمة عند 8 نقاط، سجل للأصفر بدر المطوع 13، 51 ركلة جزاء ولاسينا ديابي 16 ومحمد الفهد 65، فيما سجل اهداف السالمية بمرمى العنيد فهد الرشيدي في الدقائق ٤٠ و٦٨ و٨٨، وللخاسر فيصل عجب في الدقيقتين ٣٣ و٩٠.

في لقاء القادسية وكاظمة فرض الأصفر إيقاعه على مجريات اللعب مع انطلاقة المباراة وكان الطرف الأفضل من ناحية الاستحواذ والانتشار في ظل إحكامه السيطرة على منطقة المناورات إلى جانب تقارب خطوطه بالمقابل ظهر كاظمة بأداء مهزوز ووضح غياب التركيز عن لاعبيه لاسيما قلبي الدفاع إلى جانب تباعد خطوط والغياب الواضح بالثلث الهجومي.

وترجم بدر المطوع افضلية الاصفر بتسجيل أول الاهداف في الدقيقة 13 من تمريرة بينية لعامر المعتوق، قبل ان يعزز لاسينا ديابي بهدف ثان بالدقيقة 16 مستغلا خطأ مدافع كاظمة عمر دياكييه، واصل القادسية تفوقه وأضاع بدر المطوع ركلة جزاء بالدقيقة 33 في الوقت الذي غاب فيه البرتقالي عن الصورة.

منح بدر المطوع القادسية ثالث الأهداف من ركلة جزاء بالدقيقة 51 من أول هجمة للأصفر بالشوط الثاني الذي شهد إشراك عبد الرحمن العنزي بدلا عن مساعد ندا، وتواصلت محاولات كاظمة للتعويض إلا أن الايجابية ظلت غائبة في ظل تفوق القادسية دفاعيا وهجوميا عبر المحاولات العكسية ليسجل محمد الفهد هدفاً رابعاً بتسديدة صاروخية بالدقيقة 65.

وبالعودة الى مباراة السالمية والتضامن سادت حالة جس النبض بين الفريقين في الدقائق الاولى طويلا قبل ان يخطف فيصل عجب هدف التقدم لفريقه في الدقيقة ٣٣ مستغلا خطأ دفاعيا من احمد عبدالغفور انفرد على اثره بالمرمى واضعا الكرة “لوب” من فوق الحارس سطام الحسيني ولم تمض سبع دقائق حتى تمكن فهد الرشيدي من تسجيل هدف التعادل لفريقه عندما انبرى لعرضية شاهين الخميس واضعا الكرة رأسية جميلة في شباك علي العيسى.

استمر الحال سجالا بين الفريقين في الشوط الثاني واطاح الصيفي بفرصة الهدف الثاني في الدقيقة ٤٨ من تمريرة الرشيدي البينية سددها ارضية مرت بجوار القائم رد عليه فيصل عجب بانفراد صريح انقذها الحسيني.

وتمكن الرشيدي من خطف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة ٦٨ مستثمرا تمريرة زويد من الوسط ضرب بها المدافعين لينفرد بالمرمى ويضع الكرة بمهارة في الشباك.

ودفع الكرواتي رادي مدرب التضامن بحمد ومشعل المطيري لتفعيل الشق الهجومي لفريقه ومحاولة احراز هدف التعادل دون جدوى.

وقبل النهاية بدقيقتين عزز الرشيدي من تقدم فريقه باحراز الهدف الثالث ” هاتريك” اثر انفراده بالمرمى ليطلق الكرة يسارية قوية في الشباك، وفي الدقيقة ٩٠ قلص عجب النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للتضامن بالرغم من النقص العددي في فريقه بعد خروج الايفواري بول يناكو بالبطاقة الحمراء.