القاهرة – وكالات: أعلنت القاهرة، أمس، أنها تدرك الظروف التي دفعت أديس أبابا لطلب تأجيل الاجتماع الوزاري المرتقب حول سد النهضة الإثيوبي، مطالبة بالتحرك العاجل للتوصل لحلول تحفظ مصالح الجميع وتحسم الخلافات الفنية القائمة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، تعقيبا على قرار السودان استنادا لطلب من إثيوبيا، بـ»تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة الذي كان مقررا 24 و25 فبراير الجاري بالخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث».

وذكرت الوزارة، أنها تلقت اخطارا من السودان «بتأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء على طلب من اثيوبيا»، معربة عن أملها في أن يتم الالتزام بالاطار الزمني لهذه الاجتماعات لحل الخلافات الفنية القائمة.

وأشارت إلى أنه مع ادراك مصر «للظروف التي ربما دفعت اثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل ان تزول في أقرب فرصة، (في إشارة لاستقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين الخميس الماضي) الا انها تتطلع لان يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة».

وقررت الحكومة الأثيوبية التي تذرعت بخطر حصول «مواجهات جديدة بين المجموعات الاثنية»، فرض حالة الطوارئ يوم الجمعة الماضي، غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام، إثر ضغوط في اطار التحالف الحاكم، وأزمة سياسية تخللتها تظاهرات غير مسبوقة معادية للحكومة منذ ربع قرن.

وتتخوف القاهرة من أن يؤدي بناء سد النهضة الاثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 في المئة من احتياجات مصر المائية.

من جهة أخرى، نفى عضو القطاع السياسي بحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان عبدالسخي عباس، أول من أمس، وجود قيادات من جماعة «الإخوان» في بلاده.

وقال عباس، «لا يوجد إسلاميين مصريين بالسودان، وإذا كانوا موجودين لحددتهم مصر بالاسم، وطالبت بتسليمهم»، مشيراً إلى أن «الحديث المتداول عن طلب السودان مغادرة الإخوان المسلمين أراضيها، من بنات أفكار وسائل الإعلام».

وشدد عباس على أنه «لا توجد روابط سياسية أو تنظيمية بين المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان في مصر».

على صعيد آخر، أعلنت جماعة «الإخوان»، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «منهجها في التغيير سلمي»، مؤكدة أن «من لا يلتزم بهذا المنهج لا يمت للجماعة بأية صلة وإن ادعى غير ذلك».