* مراد: 50% هبوطاً في حركة السفر بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي

* قشوع: عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي تكرس تزايد حركة السياحة إلى دول بعينها

* مكاتب السفر أصبحت كـ “سوبر ماركت راق” بعد سيطرة مواقع الإنترنت على القطاع

كتب – بلال بدر:

في موازاة توقعات الإدارة العامة للطيران المدني زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي، خلال عطلة الأعياد الوطنية إلى 243.2 ألف راكب، يرى بعض مسؤولي مكاتب السفر عكس هذه التوقعات، باخفاض نسبة الحجوازات ما بين 50 و60 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، وأكدوا أن وجهات مثل دبي وبيروت والقاهرة واسطنبول ولندن كان لها النصيب الأكبر خلال الفترة.

الإدارة العامة للطيران المدني

في هذا الإطار، قال نائب مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني للشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي، عماد الجلوي، إن مطار الكويت الدولي يشهد كل عام خلال فترة الأعياد الوطنية ازدحاما كبيرا في أعداد المسافرين، لقضاء العطلة خارج البلاد، فيما يستقبل المطار سياحاً خليجيين للمشاركة في الاحتفالات الوطنية خلال شهر فبراير وبالتالي يتزايد عدد الركاب خلال الأيام اعتباراً من يوم 22 حتى نهاية فبراير.

وأضاف أن الإدارة العامة للطيران المدني، تقوم بالتنسيق مع جميع القطاعات لتسهيل خدمات السفر على الركاب وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المطار وعند مناطق الوزن والامتعة من خلال تشكيل فرق طوارئ تقوم بأداء هذه المهام، مؤكدا أن الإدارة تبذل قصارى جهدها للعمل على راحة المسافرين خصوصا في أوقات الذروة ومواسم السفر.

من جهته قال المدير العام لشركة سفريات المستقبل مدحت مراد: إن حجوزات عطلة الأعياد الوطنية هذا العام تشهد منحنى نزولياً لأسباب كثيرة منها الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، والتي ترتب عليها العديد من الإجراءات من قبل الحكومات ومنها زيادة الرسوم وتطبيق سياسة التقشف في الجهات الحكومية وغيرها من الإجراءات التي انعكست على مداخيل الأُسر ومن ثم يلجأ رب الأسرة إلى تخفيض المصروفات في ميزانيته هو الآخر ويكون الضحية في هذا هو بند الترفيه أي إلغاء أو تقليص الرحلات المخصصة لقضاء أوقات العطل خارج البلاد.

وأوضح مراد في تصريحات لـ”السياسة” أن هذه الإجراءات أثرت على حركة السفر بشكل سلبي بنسبة 50 و60 في المئة خلال عطلة الأعياد الوطنية، وأيضا لها تأثيراتها على مجمل الحركة منذ العام الماضي 2017 وهي ممتدة ربما إلى العام الحالي والمقبل ما لم تكن هناك ثمة عوامل محفزفة تدفع في اتجاه إيجابي، يغير من الوضع الراهن الذي نحياه، حيث يفرض الركود نفسه في كل صوب ليس فقط على قطاع السفر والسياحة، وبنظرة سريعة ستجد قطاعات عديدة في السوق المحلي مازلت تعاني ركودا نسبيا ولا تجد هذه القطاعات أي مواجهة في سبيل ذلك سوى القيام بعمل عروض وتخفيض أسعار إلى أخرى.

ولفت إلى أن شركته ستقوم باطلاق موقع إلكتروني خلال الفترة القليلة المقبلة وسيتم تقديم المزيد من الخدمات للعملاء من خلاله تختلف عن حجوزاتهم على المواقع الأخرى، منها خدمة “ما بعد البيع”، في حال تعرض المسافر إلى اي تعديلات على رحلته سواء من جهة تعديل حجز الرحلة أو الفندق، وهي أمور تطرأ عادة أثناء الرحلات إلى الخارج فإذا ما كان المسافر أجرى حجزه عبر مكتب السفر، فإنه لا يجد خدمة مساندة تقوم بإجراء وتقديم كل الخدمات له.

وفيما يتعلق بالوجهات الأكثر طلبا على السفر حاليا، أشار إلى أن دبي والقاهرة واسطنبول

وبيروت يحظون بطلب المواطنين والمقيمين وذلك من خلال تسجيل المسافرين لرحلاتهم عبر مكتب سفر شركته، لافتا إلى أن الحركة لدى معظم المكاتب على نفس القدر من المسافرين، أما حجوزات الانترنت لا نعلم عنها شيئا رغم أنها “التهمت” جزءا كبيرا من حصة شركات ومكاتب السفر بالكويت تصل إلى 60 في المئة.

وحول أسعار بطاقات السفر بالتوازي مع انخفاض الطلب وعوامل أسعار النفط الإيجابية، أفاد مراد أن الأسعار بالفعل شهدت انخفاضا بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، مشيرا إلى أن مواجهة مواقع الحجوزات الالكترونية ليس بمطالبة الطيران المدني بمنعها، ولكن يتعين أن تستغل مكاتب السفر خبراتها في هذا المجال وتقدم ما لديها من مميزات في سبيل الاستمرار وإلا ستنقرض خلال وقت قريب، إذ باتت مكاتب السفر على شكل “سوبر ماركت راق” ما بين فترة وفترة يطل عليك زبون وبالتالي لن تستمر هذه الطريقة لفترة طويلة.

من جهته، يقول مدير سفريات سنام، إلياس قشوع، أن الحركة على العطلة المقبلة في ازدياد، وتحديدا على وجهات دول الخليج والقاهرة واسطنبول ولبنان وأيضا بعض الوجهات الأوروبية التي سجلت طلبا كبيرا مثل لندن.

وأورد قشوع مثالا يتعلق باتصال بعض المسافرين على حجز رحلات إلى لندن خلال فترة إجازة فبراير خاصة وأن المسافر أكد انه كان يبحث عن تذكرة إلى رحلته المقصودة عبر موقعي الخطوط الكويتية والبريطانية ولم يتسن له الحصول على مقعد شاغر في الأيام المحددة إلى لندن ما يؤكد ان هذه الوجهة تحظى بطلب شديد من قبل المسافرين خلال الأعياد الوطنية.

وذكر أن عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي ينجم عنها تزايد حركة السياحة، آملا ان يشهد العام الحالي طفرة غير مسبوقة في قطاع السفر والنقل الجوي.

وكانت إحصائية للطيران المدني أشارت أخيرا إلى أن حركة الركاب القادمين خلال العطلة التي ستبدأ يوم 22 فبراير الجاري إلى 26 ستبلغ نحو 113 ألف راكب مقابل 129.8 ألف راكب مغادر، فيما إجمالي حركة الطائرات المتوقع تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال الفترة ستبلغ 1808 رحلات، منها 902 رحلة مغادرة و906 رحلات قادمة.