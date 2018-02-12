القاهرة – وكالات: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما يربط مصر والولايات المتحدة من علاقات ستراتيجية راسخة، مشيراً لأهمية الاستمرار في العمل على الارتقاء بها، بما يمكن البلدين من التصدي للتحديات المشتركة.

وخلال استقباله بقصر الاتحادية، وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمس، استعرض السيسي الجهود التي تقوم بها مصر حالياً لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، بالتوازي مع مساعي تحقيق التنمية، منوهاً لتطلع مصر لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر.

وقال المتحدث الرئاسي بسام راضي، أنه فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكد السيسي موقف مصر الثابت بشأن التوصل لحل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن على الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن تعيد إحياء ودفع المفاوضات وفق مقررات الشرعية الدولية، بينما أوضح تيلرسون أن هدف الإدارة الأميركية الحالية، هو حل القضية بشكل عادل، وأنها ستواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف.

على صعيد آخر، أكد تيلرسون، إن بلاده تدعم مصر في محاربة الإرهاب.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، عقب محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، أوضح تيلرسون، أن واشنطن مازالت ملتزمة بتحقيق تسوية وسلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشار إلى تخصيص واشنطن مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر، فضلا عن برامج لمكافحة الارهاب بعضها يمكن الحديث عنه وبعضها لا يمكن الحديث عنه.

من جانبه، أكد شكري استمرار مصر في التنسيق مع جميع الأطراف ومنها الجانب الأميركي، لتيسير المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمتوقفة منذ العام 2014.

وأوضح أن مصر تسعى لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحا أن المشاورات مع تيلرسون بحثت آلية تعزيز العلاقات لتحقيق الاستقرار والمصلحة المشتركة، مؤكدا أن العلاقات مع الولايات المتحدة لا غنى عنها لإرساء السلام في الشرق الأوسط.

على صعيد متصل، أعلنت الحكومة المصرية أن عملية “سيناء 2018” التي يشنها الجيش لتطهير سيناء من الإرهاب، تثبت كذب ترويج جماعة “الإخوان” لمزاعم توطين الفلسطينيين هناك، “بدعم من الدولتين المساندتين لهم”، في إشارة إلى تركيا وقطر.

وذكرت، عبر بوابة الهيئة العامة للاستعلامات، إن هدف العملية هو القضاء على الإرهاب في سيناء، وتأكيد كامل السيادة المصرية عليها بدون تفريط في أي شبر منها.

إلى ذلك، وفيما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، على تخصيص الصالات الرياضية المغطاة، لتسليم الأوراق الخاصة بالانتخابات الرئاسية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، قلل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، من أهمية الدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها صادرة ممن لايملكون تأثيرا شعبيا.

ميدانيا، أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل 12 إرهابيا بتبادل لاطلاق النار، وتوقيف 92 آخرين في شمال سيناء ووسطها، خلال العملية العسكرية سيناء 2018”.

قضائيا، أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، محاكمة القيادي والذراع المالي لجماعة “الإخوان” حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، إلى 15 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان والانضمام إليها، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

من جانبها، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 10 من أعضاء “الإخوان” بالسجن خمس سنوات، لتحريضهم على العنف وإثارة الشغب.

بدورها، عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة بالاعدام، متهما بقتل كاهن مسيحي.