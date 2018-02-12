القبائل تؤيد سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا

فيما تشهد القبائل الموالية لنظام والده السابق حركة نشطة لترشيحه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن “من حق نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

ونقل موقع “إيلاف” الالكتروني، عن صالح القول في حوار صحافي، “أصدرنا قانون العفو العام والعفو السياسي، وأي مواطن ليبي ليس عليه قيود قضائية من حقه أن يترشح، بما فيهم سيف الإسلام القذافي”، موضحا أنه “بصرف النظر عن شعبيته، الصندوق هو الذي يقرر”.

في غضون ذلك، ومع بدء الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة هذا العام، يرى أنصار النظام السابق أنفسهم أمام فرصة للعودة، ومع وجود سيف الإسلام القذافي رغم أنه مازال مختبئا، فإن رؤية قذافي جديد يحكم البلاد حلم قد يتحقق.

وكشف تقرير لموقع “العربية نت” الالكتروني، إنه استعدادا لذلك، بدأت القبائل الموالية للنظام السابق داخل ليبيا وأنصار القذافي من المهجرين بالخارج، اجتماعات مكثفة للتخطيط للانتخابات التشريعية والرئاسية، ومناقشة الأسماء المرشحة للبرلمان والرئاسة.

وقال عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية أشرف عبد الفتاح، إن “اجتماعات يومية تعقد بين أعيان القبائل للاتفاق على قائمة نهائية لترشيحها في الانتخابات التشريعية”، مؤكدا وجود توافق على الدفع بسيف الإسلام كمرشح للانتخابات الرئاسية.

من جانبه، لم يستبعد المحلل الليبي سامي عاشور إمكانية ظهور سيف الإسلام القذافي في الفترة القادمة، “لأن عمله السياسي لا يمكن أن يستمر في الخفاء لفترة طويلة، كما أن تأخير ظهوره وإعلانه عن خطته لانتشال ليبيا من الفوضى ليس في صالحه وفي صالح أنصاره”.

وأوضح أن “العبث الذي وصلت إليه ليبيا دفع الجميع للبحث عن طوق نجاة، والمتمثل بضرورة ظهور سيف الإسلام ولمّ الشمل من شتات دولة إلى دولة”.