كتب – منيف نايف:

استمرارا للضربات المتلاحقة التي يوجهها رجال قطاع الأمن العام بقيادة اللواء ابراهيم الطراح تمكن رجال امن الفروانية من ضبط مروجين لمادة الشبو وهما مصري وآسيوي في منطقة الفروانية وعثر بحوزتهما على 8 اكياس جاهزة للبيع وجرى احالتهما والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات واستنادا إلى مصدر أمني فإن رجال أمن الفروانية وخلال تجوالهم في منطقة الفروانية اشتبهوا بآسيوي ومصري متوقفين على الشارع ووضعهم مريب وباقتراب رجال الأمن منهما وطلب اثباتهما بدأت علامات الارتباك عليهما واضحة فتم تفتيشهما وعثر بحوزتهما على 8 اكياس تحتوي على مادة الشبو حيث كانا بانتظار متعاطين يحصلون عليها لافتا إلى انه جرى القبض عليهما واحالتهما والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

وفي سياق متصل تمكن رجال أمن الجهراء القبض على خليجي نائم بداخل مركبته في منطقة الصليبية وباقتراب الدورية منه تبين بانه بحالة تعاطي وبحوزته سجائر حشيش وادوات للتعاطي وجرى القبض عليه واحالته والمضبوطات الى الجهة المختصة.