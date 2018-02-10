كتب – منيف نايف:

تمكن رجال دوريات امن الفروانية وبناء على توجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح ومدير امن الفروانية اللواء صالح مطر من القبض على مواطنين خطرين متهمين بقضايا سرقات وينتحلان صفة رجال مباحث وعثر بحوزتهما على 35 كيسا يحتوي على مادة الهيرويين المخدرة بالاضافة الى 6 اكياس شبو ولوحات مسروقة وجرى احالتهما الى مكافحة المخدرات.

وبحسب مصدر امني فإن دورية تابعة لامن الفروانية وخلال تجوالها في المنطقة رصدت مركبة بداخلها مواطنان بحالة غير طبيعية، فتم القبض عليهما، وبالاستعلام عن بيانات الاول تبين انه مطلوب للحبس 8 اعوام وبتفتيش مركبتهما عثر بداخلها على 35 كيس هيرويين و6 اكياس شبو ولوحات مركبات مسروقة وهوية تابعة للمباحث الجنائية يستغلانها في انتحال صفة مباحث وادوات للتعاطي.

واتضح لرجال الامن ان المواطنين يروجان المواد المخدرة بين صفوف المتعاطين وجرى القبض عليهما واحالتهما الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

وفي سياق متصل، القى رجال دوريات امن العاصمة القبض على مواطن بحالة غير طبيعية بحوزته كيس يحتوي على مادة “الكيميكال” اضافة الى سيجارة حشيش في منطقة ضاحية عبدالله السالم.