القبض على 20 مخالفا للقانون وبائعا متجولا بالجليب والحساوي

كتب ـ مشعل السنعوسي:

شن رجال امن محافظة الفروانية حملة امنية على الباعة المتجولين في الاسواق العشوائية غير المرخصة في منطقتي الحساوي وجليب الشيوخ.

وقال مصدر امني ان الحملة اسفرت عن ضبط 20 مخالفا لقانون الاقامة والعمل وباعة متجولين حيث جاءت الحملة ضمن مسلسل الحملات التي يشنها رجال الامن في محاولة منهم للقضاء على الكثير من الظواهر السلبية المنتشرة في تلك المناطق.

واكد المصدر ان رجال الامن مستمرون في شن الحملات المفاجئة على جميع المحافظات بتعليمات وتوجيهات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالانابة اللواء ابراهيم الطراح