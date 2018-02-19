القبض على 3 مواطنين بـ «شبو» في الشويخ

كتب – منيف نايف:
تمكن رجال امن العاصمة القبض على 3 مواطنين بحوزتهم شبو وادوات للتعاطي في منطقة الشويخ وجرى القبض عليهم واحالتهم الى الجهة المختصة.
وكانت دورية تابعة لأمن العاصمة وخلال تجوالها في منطقة الشويخ شاهدوا مركبة نوع جيب بداخلها 3 شبان وهم بحالة غير طبيعية وبالاستعلام عن بياناتهم تبين بأن المركبة التي يستقلونها مطلوبة وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على «شبو» وادوات للتعاطي وتم القبض عليهم واحالتهم الى مكافحة المخدرات.
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