القبض على 3 مواطنين بـ «شبو» في الشويخ

كتب – منيف نايف:

تمكن رجال امن العاصمة القبض على 3 مواطنين بحوزتهم شبو وادوات للتعاطي في منطقة الشويخ وجرى القبض عليهم واحالتهم الى الجهة المختصة.

وكانت دورية تابعة لأمن العاصمة وخلال تجوالها في منطقة الشويخ شاهدوا مركبة نوع جيب بداخلها 3 شبان وهم بحالة غير طبيعية وبالاستعلام عن بياناتهم تبين بأن المركبة التي يستقلونها مطلوبة وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على «شبو» وادوات للتعاطي وتم القبض عليهم واحالتهم الى مكافحة المخدرات.