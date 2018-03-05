عراقيل كبيرة تهدد نجاح العمل التعاوني ولا يجوز التعامل مع الجمعيات بمسطرة واحدة

نستغرب سحب صالة الأفراح ونتمنى تعديل الكادر الموحد وإعادة النظر في صرف المعونة

32 مهرجاناً تسويقياً على مدار العام والجمعية تميزت بسلال المساهمين المتنوعة

كتب – عبدالناصر الأسلمي:

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري عن تحقيق نتائج غير مسبوقة في تاريخ العمل التعاوني بالكويت وتصدرها الجمعية من خلال أرباحها الصافية الـتي بلغت 6.5 مليون دينار لتسجل بذلك رقما قياسيا جديدا على مستوى الجمعيات منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات ستكلل بتوزيع 10% أرباحا على المساهمين.

وأضاف القديري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في ادارة الجمعية للحديث عن انجازات العام المالي 2017، مشيرا الى أن الجمعية حققت بفضل الله وجهود مجلس الإدارة وثقة المساهمين إنجازات وأرقاماً قياسية وتصدّرت القطاع التعاوني من خلال مسيرة حافلة بالفعاليات الناجحة استمرت لمدة 5 سنوات متتالية، وأصبحت محط انتباه وتقدير من وزارة الشؤون ومن المراقبين في القطاعات الحكومية والخاصة والتعاونية.

تطور بارز

ولفت إلى أن المركز المالي للجمعية شهد تطورا بارزا لاسيما في بند‭ ‬صافي‭ ‬الارباح‭ ‬منذ عام‭ ‬2009‭ ‬ وحتى‭ ‬عام‭ ‬2017الذي شهد‭ ‬انطلاقه‭ ‬قويه‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬وقفزه‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنشطه‭ ‬الجمعية‭ ‬حيث‭ ‬تمتعت‭ ‬بالنجاح‭ ‬والصدارة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجمعيات‭ ‬التعاونية‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬معدلاتها‭ ‬وارتفاع‭ ‬صافى‭ ‬الأرباح‭ ‬وتحقيق‭ ‬اعلى‭ ‬المبيعات‭ ‬والإيرادات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأعوام‭ ‬الماضية، حيث حققت أعلى ‬معدلات‭ ‬الربحية‭ .

وبين القديري بأن الجمعية حققت ارتفاعا في المبيعات من 42 الى 45.5 مليون دينار الى جانب تنظيم 32 مهرجاناً في السوق المركزي خلال 2017، مشيرا إلى أن مجلس الإدراة وضع نصب عينه هدفا واستطعنا الوصول له من خلال خطة قصيرة المدى مع وضع خطة طويلة المدى لتستمر الجمعية في انجازاتها المضيئة بعون الله تعالى حتى سنة ٢٠٢٠، وذلك على الأصعدة الاجتماعية والتسويقية والمالية والإدارية والإنشائية، في حين كان لدينا فريق متكامل لمصلحة الجمعية والمساهمين، إلى جانب التزامنا بقوانين الوزارة ولوائح الجمعية الداخلية والخطة المرسومة التي نتبعها بانتظام كامل مما أوصلنا لهذا النجاح الكبير.

صالة مشرف

واستغرب من سحب صالة أفراح مشرف التابعة للجمعية والتي تم تنفيذها وتصميمها وبناؤها على نفقة التعاونية، معرباً عن اسفه الشديد من سحبها من قبل وزارة الشؤون بقرار وزاري بسبب ان هناك بعض الصالات خالفة القرارات والنظم المتبعة علما بأن صالة مشرف للافراح لم يطرء عليها اي مخالفة او شكوى ولذلك قدمنا تظلماً الى “الشؤون” ولم يصل الرد على التظلم واتخذنا كل الاجراءات القانونية لحماية حق الجمعية والمساهمين.

مهرجانات

وذكر القديري أن ما حققته الجمعية كان ‭ ‬نتاج‭ ‬السياسات‭ ‬التسويقية‭ ‬المستحدثة‭ ‬والتي‭ ‬ارتكزت‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬علمي‭ ‬ ‬مدروس‭ ‬تمت ترجمته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ ‭ ‬32مهرجانا تسويقيا على‭ ‬مدار‭ ‬العام حيث ‬ تم تخصيص ٩٠٠ ألف دينار من فائض الأرباح لدعم هذه المهرجانات وذلك بموافقة وزارة الشؤون مما ساهم ‭‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬كاهل‭ ‬المواطنين والمساهمين ورواد الجمعية من خلال لجنة المشتريات.

وأضاف انه من ضمن هذه المهرجانات ما تميزت به الجمعية مثل سلال المساهمين والتي تم تقديمها بسعر رمزي جدا ومنها سلة مشرف المدرسية والسلة الرمضانية وسلة المساهمين الاستهلاكية، بالاضافة الى سلتي البر والشتاء، مؤكدا أن الجمعية وضعت خطة تسويقية لعام 2018 ستحقق من خلالها انجازات ونجاحا اكبر.

تحفظات

وعن الجانب الاستثماري ذكر القديري أنه سيكون هذه السنة بالتوازي مع قرار دعم المشاريع الصغيرة، والتي كان لنا عدد من التحفظات عليه نظرا لأنه يستهلك من أموال المساهمين التي هي أمانة في أيدينا، فالدولة لديها صندوق ملياري لدعم هذه المشاريع ونحن نتحفظ على ما يتعلق بأموال المساهمين، مضيفاً نعم، نحن مع ما ينفع الشباب ولكن دون أن يتعارض مع حقوق وأموال المساهمين، حيث تطالب الجمعية اليوم بأن تصرف من أموال المساهمين مبالغ كبيرة على هذه المشاريع.

وأضاف أن الجمعية سددت ٥٪ للمحافظة وكنا نأمل ان تكون هذه الاموال لخدمة المنطقة، مشيرا إلى أنه كان لدينا لقاءات مع الوزير السابق د. علي العمير ورئيس الهيئة م. فيصل الحساوي ووضعنا لهم تصور كامل في إشراف الجمعية على حديقة مشرف وممشى مشرف ومبارك العبدالله وممشى الواحة، ولم يصلنا حتى الآن رد واضح.

تعديل الكادر

واستغرب القديري من قرار وزارة الشؤون بخصوص الكادر الموحد الذي لم يلب الطموح ويحتاج إلى دراسة أكثر، معتبراً انه ليس من المعقول أن تعامل الجمعيات التعاونية بمسطرة واحدة، فهناك قرارات تصدر عن الشؤون فيها ظلم على الجمعيات المميزة، متمنيا تعديل موضوع الكادر والرواتب وأن تصبح البيئة التعاونية جاذبة للكوادر الوطنية بدل أن تكون طاردة لها.

كما طالب القديري بإعادة النظر في قرار الوزارة بخصوص أوجه صرف بند المعونة الاجتماعية، فجمعية مشرف من الجمعيات التي تعدت ١٦ ألف مساهم تغطي الجمعية خدماتهم وأرباحهم، ونتمنى أن نتحرك بالأرباح لمصلحة المساهمين، حيث أصبحت الميزانية متضخمة من دون صرف.

دعم العمل الخيري

وأشار إلى أنه تم دعم‭ ‬وتفعيل‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬بدفع‭ ‬زكاة‭ ‬المال‭ ‬لبيت‭ ‬الزكاة إضافة إلى التنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للزراعة‭ ‬لتطوير‭ ‬حديقة‭ ‬وممشى‭ ‬مشرف‭ ‬وضاحية‭ ‬مبارك‭ ‬العبد‭ ‬الله، مع توفير‭ ‬أجهزة‭ ‬سحب‭ ‬نقدي‭ (‬ATM‭) ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬بالسوق‭ ‬المركزي‭ ‬وسوق‭ ‬ضاحية‭ ‬مبارك‭ ‬العبد‭ ‬الله، كذلك تفعيل‭ ‬الإتفاقية‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬اتحاد‭ ‬الجمعيات‭ ‬التعاونية‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للبيئة‭ ‬والخاصة‭ ‬باستخدام‭ ‬أكياس‭ ‬تعبئة‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭.

احتفالات

وعن الأنشطة‭ ‬الترفيهية ذكر القديري أن ‬الجمعية نظمت‭ ‬مخيم‭ ‬مشرف‭ ‬الربيعي‭ ‬لمدة ‬3 ايام‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬وعيد‭ ‬التحرير‭ ‬،‭ ‬وحرصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬المخيم‭ ‬طابعاً‭ ‬مهرجانيا‭ ‬اشتمل‭ ‬‬على‭ ‬فقرات‭ ‬وطنية‭ ‬وثقافية‭ ‬وتراثية، في حين قامت الجمعية ‬بتزيين‭ ‬المنطقة‭ ‬احتفالا‭ ‬بالأعياد الوطنية ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزيين‭ ‬مرافق‭ ‬الجمعية‭ ‬والطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومعالم‭ ‬المنطقة‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬متخصصة‭ ‬ورائدة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المجال.

نجاح وطموح

وختم القديري: لقد‭ ‬انتهى‭ ‬العام‭ ‬وكان‭ ‬مليئاً‭ ‬بالانجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬نطمح‭ ‬الى‭ ‬الأفضل‭ ‬ومن‭ ‬نجاح‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬وبكل‭ ‬تواضع‭ ‬تجاوزنا‭ ‬التوقعات‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قياسي‭ ‬بتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬المبيعات‭ ‬والأرباح‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬أعلى‭ ‬معدلات‭ ‬للسيولة،‭ ‬وقد‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬العطاء‭ ‬المثمر‭ ‬والجهد‭ ‬البناء‭ ‬من‭ ‬مجلس‭‬ الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬تفان‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬جمعية‭ ‬مشرف‭ ‬وتميزها‭ ‬وريادتها.