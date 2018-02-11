أكد رئيس القمة العالمية للحكومات وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات محمد بن عبدالله القرقاوي، أمس، أن العالم خلال 30 عاما المقبلة سيشهد تطورات أسرع مما شهدته الحضارة في الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن 47 في المئة من الوظائف ستختفي في المستقبل.

وقال القرقاوي في كلمة خلال افتتاحية جلسات القمة، إن «ما كنا نظن أنه بلا عقل يوشك أن يتفوق على عقول البشرية، فالروبوتات تنجز العمليات المعقدة وهناك آلات تكتب أخباراً صحفية وأبحاثاً علمية فإن كل هذه الجمادات دبت بها الحياة».

وأشار إلى أن 47 في المئة من الوظائف ستختفي في المستقبل، مضيفا «اليوم في عالمنا غوغل وشركة صينية يستثمرون حوالي 80 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي لأنه نفط المستقبل وحجم استثمارات الذكاء الاصطناعي يفوق استثمار النفط، ونحن نتوقع من خلال الذكاء الصناعي إضافة 15 تريليون دولار بحلول 2030 للناتج العالمي وهذا يضاهي أضعاف مبيعات النفط».

وأضاف القرقاوي إنه خلال العشر سنوات المقبلة ستتمكن التقنيات من دخول العقل البشري والتواصل معه ومعرفة جميع المعلومات حول أحاسيس البشر وتفكيرهم وستكون الشركات القائمة على الذكاء الاصطناعي أقوى من عدد من الدول كما أنه سيتم تحميل ونقل عقل الإنسان من خلال الذكاء الاصطناعي وعلى الحكومات الاستعداد للمتغيرات القادمة.

ولفت إلى أن «أسلوب تفكيرنا سيختلف، فالفوز للشركات والهزيمة ستكون للدول بشكل أسرع وعلى الحكومات أن تكون واعية حول نفط المستقبل، نحن نتحدث عن تطور كبير في القطاع الطبي وخلال السنوات القادمة ستضاف سنوات إلى عمر الإنسان فشخص عمره 90 عاما ستكون صحته وكأنه في عامه الستين».

وأكد أن الاستعداد للمستقبل عنصر أساسي لكل دولة تريد البقاء ضمن العالم الحديث وعدم استشراف الدول للمستقبل هو بمثابة نهايتها، مضيفا «نحن نحاول صياغة الإجابة على تساؤلات تدور حول ما سيغير العالم مستقبلاً».

وأوضح أن القمة هذا العام تناقش العملات الرقمية الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد وكيفية إعادة كتابة التاريخ في عصر الدول الحديثة.