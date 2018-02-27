اختتمت قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية فعاليات الموسم الخامس من مهرجان الموروث الشعبي أول من أمس بإقامة العديد من الفعاليات بمناسبة فرحة الأعياد الوطنية، وبحضور غير مسبوق من عائلات المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والكثير من الجاليات الأجنبية.

وثمن المشرف العام على القرية المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار في تصريح صحافي أمس كل من ساهم في انجاح أنشطة وفعاليات القرية هذا العام.

وأعرب عن شكر وتقدير اللجنة المشرفة على القرية التراثية لكل من ساهم في انجاح مهرجان الموروث الشعبي وما صاحبه من فعاليات اشتملت على مزاين الابل وسباقات الخيل ومسابقات الصقور ومزاين الاغنام، والمهرجانات التراثية لدول مجلس التعاون ومسابقات الالعاب الرياضية وماراثون المشي وسباق الدراجات بالاضافة إلى مسابقات القهوة والطبخ والالعاب الشعبية، فضلا عن سباقات الرماية ومسابقات الشعر والالغاز الشعبية و بالعديد من الفعاليات الاخرى.

كما ثمن المستشار شرار دور الهيئات والجهات الحكومية والأهلية، والتي كان لها الأثر الأكبر في إنجاح فعاليات مهرجان الموروث الشعبي، شاكراً من ساهم في ادخال البهجة والفرح على كل من تواجد على أرض الكويت الحبية، والشكر موصول لدول مجلس التعاون على ما قدموه من فعاليات تراثية أصيلة من خلال اجنحتها التاريخية في القرية، والشكر كذلك لزوار القرية على تعاونهم ومحافظتهم على المرافق والخدمات، داعيا الله عز وجل ان يحفظ هذا الوطن آمنا في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الامين.