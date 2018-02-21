القضاء يفرض على رابطة البوندسليغا المساهمة بتأمين المباريات

بريمن-د ب أ: منحت محكمة في مدينة بريمن الألمانية اليوم ولاية بريمن حكما لصالحها في قضية قد تصبح سابقة قانونية وذلك عما إذا كان لزاما على رابطة الدوري الألماني لكرة القدم المساهمة في تكاليف التأمين الشرطي للمباريات ذات المخاطر الكبيرة في الدوري الألماني (بوندسليغا) .

وأسقطت المحكمة حكما لمحكمة أدنى درجة بشأن هذا الموضوع. ويمكن الطعن على الحكم أمام المحكمة الفيدرالية.

وتمثل المباراة المقررة بين فيردر بريمن وهمبورغ يوم السبت المقبل نموذجا واضحا تماما لهذا النوع من المباريات وهي المباراة التي ترى ولاية بريمن أنه يتعين على رابطة الدوري الألماني المساهمة في تغطية تكاليف تأمينها وسط احتمالات حدوث شغب جماهيري.

وكانت شرطة بريمن أرسلت إخطارات بشكل منتظم إلى رابطة الدوري الألماني منذ 2015 ولكن الرابطة توجهت إلى القضاء لرفض هذا الطلب.