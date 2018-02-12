القضاء يقرر عدم السير بالشكوى ضد السبهان

بيروت – “السياسة”:

قرر قاضي التحقيق في بيروت غسان عويدات أمس، عدم السير بالشكوى ضد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، لتضاربها مع المصلحة العليا وسياسة الدولة ولعدم اختصاص المحاكم النوعية للنظر في النزاعات والعلاقات الدولية.

وكان عويدات قبل الدعوى المقدمة من الأسير اللبناني المحرر نبيه عواضة بواسطة وكيله المحامي حسن بزي بحق السبهان.