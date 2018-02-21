الكندري: استقبال 22 ألف مراجع العام الماضي وإجراء 1200 عملية جراحية بمركز البابطين

كتبت ـ مروة البحراوي:

أكدت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.ماجدة القطان حرص الوزارة على تعزيز التعاون الخليجي المشترك لتنظيم تطوير المنظومات الصحية في دول المجلس وصولاً لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة لها مؤتمر الخليج للتجميل والترميم أمس نيابة عن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بحضور نخبة من المتخصصية في هذا المجل من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت القطان إن “المؤتمر يعتبر تظاهرة علمية مميزة، اذ ان التحديات التي تواجه القطاع الصحي في جميع دول العالم كثيرة”، مبينة أن الفعاليات العلمية تشاطر التجربة والهدف منها هو التطوير الدائم حتى الوصول بالخدمة الطبية الى مصاف العالمية.

واشارت إلى ان هناك تعاوناً وثيق مع الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي، حيث له انعكاسات ايجابية لا يسع المجال لحصرها، مبينة ان المؤتمر بتنظيم من مركز البابطين للحروق والتجميل وهو المركز الذي تفتخر الوزارة بتقديم خدمات تخصصية مميزة من خلاله.

وذكرت القطان: أن المركز منذ افتتاحه قدم الخدمات لمئات الالاف من الحالات، كمركز متخصص واحد في البلاد، وأحد اوائل المراكز التخصصية في المنطقة، مشيدة بجهود القائمين على المؤتمر واللجان العاملة فيه، بهدف تحقيق الاهداف المرجوة منه.

بدوره، قال رئيس مؤتمر الخليج للتجميل والترميم د.قتيبة الكندري ان المؤتمر يستمر على مدار يومين، ويتخلله مجموعة من المحاضرات وورش العمل، موضحا ان مركز البابطين للحروق يسعى الى تحسين الخدمة المقدمة من خلال السعي نحو التطوير الدائم.

وكشف عن مراجعة نحو 22 ألف حالة لمركز البابطين العام الماضي، فضلا عن اجراء 1200 عملية جراحية، مؤكدا انه احد أهم المراكز المتخصصة على مستوى المنطقة، وقال ان المركز استقطب العام الماضي اكثر من 15 طبيباً استشارياً زائراً، عاينوا المرضى واجروا العمليات الجراحية في مختلف التخصصات الدقيقة، كالترميم والحروق والجراحات الميكروسكوبية، لافتا الى مواكبة اخر التطورات في جراحات التجميل والحد من مخاطر استخدام هذه المهنة الانسانية الى مهنة تجارية قد تؤدي الى فقدان الحياة، لافتا إلى وضع أسس ومعايير لضبط هذه الامور.

وقال الكندري ان المؤتمر يعد الاول من نوعه في الكويت، ويسعى لتحقيق التوعية من خلال تسليط الضوء على اخر ما توصلت اليه جراحات التجميل من ابتكارات وتقنيات، مشيرا الى انه يعد مقدمة لمؤتمر الشرق الاوسط العالمي الذي يتم التحضير لتنظيمه خلال العام المقبل.