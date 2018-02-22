ارسال 466 عينة للخارج العام الماضي كبد “الصحة” 380 ألف دينار

كتبت ـ مروة البحراوي:

ثمنت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان تدشين مختبر للتحاليل الوراثة المتطورة بمركز الامراض الوراثية التابع لمركز غنيمة الغانم للأطفال الخدج والوراثة بمنطقة الصباح الطبية، وأشارت إلى التكاليف الباهظة التي تتكبدها وزارة الصحة لارسال التحاليل خارج البلاد، لافتة إلى ارسال 466 عينة دم للخارج العام الماضي بتكلفة 380 الف دينار.

وأكدت القطان في تصريح صحفي على هامش تدشين مختبر التحاليل الوراثية أمس، وجود 170 عائلة على طابور الانتظار لاجراء تحاليل مشابهة تبلغ تكلفة كل حالة منها 6500 دينار.

وقالت إن تقدم وارتقاء الأمم يقاس بما تقدمه الدولة من خدمات صحية عالية الجودة للفئات الأكثر احتياجا للرعاية الطبية، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينة حرص الوزارة على اقتناء كل جديد من وسائل تكنولوجية حديثة تختص بالامراض الوراثية، ولفتت الى ان “الصحة” لا تألو جهدا لاضافة الخدمات الطبية المتماشية مع أحدث التطورات العلمية العالمية لاجل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة مشيرة إلى أن التطور العلمي المتسارع مكن الانسان من السيطرة على الأمراض الوراثية من خلال التقنيات المخبرية عالية الدقة التي تتم بمرحلة ما قبل الاخصاب، ان افتتاح المختبر يعتبر نقله نوعيه بالخدمات المقدمة من مركز الأمراض الوراثية الذي يخدم الأسر التي لها تاريخ مرضي في الأمراض الوراثية لتمكينهم من انجاب ذرية غير مصابين بالأمراض الوراثية عن طريق تقنية فحص البويضة المخصبة قبل انغراسها في الرحم.

من جهتها اكدت رئيس مركز الكويت للامراض الوراثية د.ليلى بستكي ان افتتاح (المختبر الوراثي) سيضيف الكثير لمنظومة التشخيص والوقاية من الامراض الوراثية موضحة ان المختبر سيساعد في اجراء الفحوصات المطلوبة داخل الكويت بدلا من ارسالها الى الخارج وكذلك عمل الفحوصات على الخزعات المأخوذة من البويضة المخصبة.

وذكرت بستكي انه منذ افتتاح مركز الامراض الوراثية بالكويت عام 1979 كان الهدف تشخيص الامراض الوراثية والوقاية منها ومعرفة حجم المشكلة بالكويت.

واضافت لقد بدأ العمل بمختبر الوراثة الخلوية وتبعه مختبر الوراثة الخلوية الجزيئية الى ان انتهى بمختبر مسح حديثي الولادة الذي يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين على حد سواء لتشخيص الامراض الوراثية التي تنتهي باعاقات ذهنية وجسدية.

وأوضحت بستكي بان ارتفاع أسعار الادوية الجديدة شكلت عبئا اقتصاديا كبيرا على ميزانية وزارة الصحة الامر الذي تتطلب تفعيل الوقاية من الامراض الوراثية كونها السبيل لتجنب الاسر انجاب أطفال مصابين.

وذكرت ان المختبر ما هو الا استكمال للإنجازات التي تمت خلال الأعوام القليلة الماضية من افتتاحات لبرامج مسح حديثي الولادة والسجل الوطني للتشوهات الخلقية.