القلق يخيم على الجنوب اللبناني من اتساع المواجهة الإسرائيلية – الإيرانية

بيروت ـ “السياسة”:

تعيش المنطقة الحدودية حالة من القلق، من مغبة تصاعد التوتر على الجبهة الإسرائيلية – السورية، بعد التطورات الميدانية التي حصلت أمس، وفي ضوء تزايد المخاوف من قيام إسرائيل بعمل عسكري واسع يستهدف الأراضي السورية انطلاقاً من منطقة البقاع، بعد الغارات المتتالية التي شنتها إسرائيل داخل الأراضي السورية المحاذية لسلسلة لبنان الشرقية، والتي طاولت مقراً للجبهة الشعبية – القيادة العامة التابعة لأحمد جبريل في بلدة قوسايا البقاعية، بالتوازي مع تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، وسط معلومات عن سقوط عدد من مخلفات الصواريخ السورية التي أطلقت باتجاه الطائرات الإسرائيلية.

وفي إطار مواكبة التطورات المستجدة، أجرى رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالات هاتفية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وتشاور معهما في الأوضاع المستجدة، كما تلقى عون اتصالاً من وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزف عون وضعاه في صورة التطورات الميدانية، في الوقت الذي قرر لبنان تقديم شكوى ضد اسرائيل وتحذيرها من مغبة استخدام الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سورية.

وعلق رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط على التطورات قائلاً، “يبدو أن إضرابات كبيرة آتية على المنطقة ولن ينفع التفكير بفصل المسارات، لأن الإسرائيلي أصلاً أعلن ربطها، وإلى صناع القرار في لبنان وجب الاحتياط والعدول عن المشاريع الكبرى المكلفة، أفضل شيئ الإصلاح والتقشف في انتظار العواصف” .

أما الرئيس ميشال سليمان فأعرب عن أمله في “مقابلة التسخين الإسرائيلي – السوري – اللبناني بتبريد داخلي يقي لبنان وشعبه شر المحاور المتنازعة” .

من ناحيته، أشار النائب فادي الهبر إلى أن الغارات الاسرائيلية والتهديدات بشأن البلوكات النفطية، تدل على بداية مسار جديد لحرب أو صدام إيراني – إسرائيلي على الأرض العربية.