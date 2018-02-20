أشاد القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة المصرية في الكويت، بمكرمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بتحمله ديون المحبوسين في قضايا مالية من المواطنين والمقيمين.. ووصفها بالمبادرة التي تضاف إلى سجل سموه في المجال الإنساني الذي برز فيه بشكل لافت للعالم والإنسانية، حيث لم يتوان أبداً عن صنائع الخير والمعروف.

وقال القمص بيجول: إن مبادرة سمو أمير البلاد بتسديد ديون الغارمين على نفقة سموه الخاصة تترجم حب سموه للخير بعيداً عن حدود الجنسية والعرق والدين واللون وحتى المعتقد الديني أو السياسي.

وأضاف إننا قبل أن نطلب، نجد احتياجاتنا لأن سمو الأمير يفكر بعقلية الأب الحنون على أبنائه، فسمو الأمير الشيخ صباح يعمل على راحة الجميع ويوصي بحسن التعامل مع الكل، والجميع عند سموه متساوون في الحقوق والواجبات، وهذا دليل آخر يضاف إلى أدلة أخرى لسماحة سموه، وأكد القمص بيجول «تعددت الحدود الجغرافية وحتى السياسية، فهو رجل من طراز فريد، يملك مقومات الحكمة والهدوء في أعتى العواصف، بالإضافة إلى خبرته العريقة في عالم الديبلوماسية.. فأمير الكويت يبادر دائماً بإرسال المعونات والاحتياجات للدول المنكوبة والفقيرة دون أن يُطلب من سموه».

ودعا راعي الكنيسة المصرية في الكويت، إلى المولى جل وعلا أن يحفظ سموه وأن يجعله ذخرا للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة الطاهرة، وأن يمتعه بالصحة والعافية والعمر المديد.