كتبت ـ مروة البحراوي:

كشف الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية د.محمد القناعي عن الانتهاء من صياغة مسودة قانون مزاولة مهنة الطب، لافتا الى انه تم مناقشته في اللجنة الصحية بمجلس الامة، وتعهدت وزارة الصحة بالبدء في الاجراءات لاقرار هذا القانون قريبا.

جاء ذلك في تصريح أمس على هامش عقد الجمعية الطبية حلقة نقاشية بعنوان “المسئولية القانونية للطبيب” ضمن فعاليات المؤتمر الخامس لرابطة الجراحين الكويتية والمؤتمر السادس عشر للجراحين.

وأوضح القناعي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة قانون مزاولة مهنة الطب، وجاء تقرير اللجنة بتعديل هذا القانون واقتراح دمج جميع القوانين ذات الصلة بمهنة الطبيب في قانون واحد (كقانون مهنة الطبيب وقانون حماية المريض وقانون المسؤولية الطبية)، وتمت مناقشة هذا الموضوع في اللجنة الصحية البرلمانية في وجود وزارة الصحة كون الجمعية الطبية الكويتية عضواً استشارياً للجنة الصحية البرلمانية.

وحول المسؤولية القانونية للطبيب، قال د.القناعي: تم التطرق خلال الحلقة النقاشية الى إنجازات الجمعية الطبية في هذا الجانب ، حيث تم التنسيق مع المحكمة الكلية بخصوص مهنة الطب والاتفاق على عمل ورش عمل مشتركة بين الجمعية الطبية ومعهد القضاء لتوعية الأطباء والقضاة على مهنة الطب والقانون.

واشار الى ان الجمعية الطبية الكويتية قامت ايضا بالتنسي مع الإدارة العامة للتحقيقات لوضع آلية استدعاء الأطباء بطريقة تحفظ حقوق المرضى وتتناسب مع خصوصية مهنة الطبيب.

وشدد على ضرورة التركيز على الثغرات في القانون الحالي التي تسبب خطراً على مهنة الطب والأطباء ، خاصة وان الكويت مقبلة على مشاريع صحية كبيرة وتحتاج للكادر الطبي لذلك يجب توفير البيئة الجاذبة له من خلال تحقيق الأمن الوظيفي لمهنة الطب.