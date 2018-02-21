القناعي يهدي الجبري “سفينة الخير”

استقبل وزير الإعلام محمد الجبري بمكتبه أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية السابق مستشار اتحاد الصحافيين العرب الزميل الصحافي فيصل القناعي ، حيث تبادلا الحديث حول شؤون الصحافة والإعلام في الكويت والوطن العربي.
وقد أهدى القناعي الجبري مجموعة من البوسترات والصور التي قام القناعي بتصميمها بنفسه لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وحملت اسم سفينة الخير بمناسبة الأعياد الوطنية.
وأبدى الجبري من جانبه اعجابه بالفكرة والتصميمات التي تعبر عن الروح الوطنية الكويتية.
الوزارة أبلغت معظم المعلمين المشمولين بانهاء الخدمات كتبت ـ رنا سالم: تأكيدا لما ن
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذل
تكليف الباحثين بخدمات أكثر من مدرسة وعجز في المناطق التعليمية وديوان الخدمة يرفض
– تفعيل لائحة النظام المدرسي للتعامل مع المشكلات الطلابية في المدارس بشكل تربو
كتب – محمد غانم: تنسق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الميزان