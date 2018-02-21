القناعي يهدي الجبري “سفينة الخير”

استقبل وزير الإعلام محمد الجبري بمكتبه أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية السابق مستشار اتحاد الصحافيين العرب الزميل الصحافي فيصل القناعي ، حيث تبادلا الحديث حول شؤون الصحافة والإعلام في الكويت والوطن العربي.

وقد أهدى القناعي الجبري مجموعة من البوسترات والصور التي قام القناعي بتصميمها بنفسه لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وحملت اسم سفينة الخير بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأبدى الجبري من جانبه اعجابه بالفكرة والتصميمات التي تعبر عن الروح الوطنية الكويتية.