عواصم – وكالات: استهدفت القوات التركية بالمدفعية، أمس، أماكن تواجد “القوات الشعبية” بالتزامن مع وصولها الى منطقة عفرين في شمال سورية، فيما سقطت ثلاث قذائف أطلقها الأكراد من سورية على محافظة هطاي التركية.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” أن “قوات النظام التركي استهدفت بالمدفعية أماكن وجود القوات الشعبية لدى وصولها الى منطقة عفرين”، لافتة الى أنها “ستنخرط فى مقاومة العدوان التركي” في اطار “دعم الاهالي والدفاع عن وحدة أراضي سوريا”.

جاء ذلك بعد إعلان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن مقاتلين بالمئات دخولوا عفرين، في حين أشارت قناة “روسيا اليوم” إلى أن وحدات من الجيش السوري دخلت عفرين قبل أسبوع، و”حاليا تتواجد قواته هناك بغض النظر عن توصل دمشق والأكراد إلى اتفاق أو لا”.

وأعلنت وحدات “حماية الشعب الكردية” أن القوات الموالية للحكومة السورية التي دخلت إلى عفرين، ستنتشر عند الحدود مع تركيا”للمشاركة في الدفاع عن وحدة الأراضي السورية وحدودها”.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن دمشق تعمل ضد الوجود التركي شمال سورية، وأن العملية العسكرية التي تنفذها هناك ستكون ضد العملية التي تنفذها تركيا في عفرين.

وقال المقداد، في تصريحات لقناة “روسيا اليوم” “إننا نعمل ضد الوجود التركي في تلك المناطق وضد العدوان التركي المفروض على أهلنا في عفرين والمنطقة الشمالية، نحن نتوجه إلى أهلنا من أكراد وعرب وكل مكونات الشعب السوري إلى التوحد من أجل مواجهة هذا العدوان”، لافتا إلى أن الجيش العربي السوري يدافع عن كل شبر من الأراضي السورية.

في المقابل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في خطاب أمام اعضاء حزبه في البرلمان “خلال الأيام المقبلة، وبشكل سريع، سنحاصر مركز مدينة عفرين”.

وجاءت تصريحاته في وقت دخلت الحملة البرية والجوية التركية التي أطلق عليها “غصن الزيتون” ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة “إرهابية” شهرها الثاني، حيث انطلقت مجموعة من الوحدات الخاصة التركية تضم 1200 جندي، من ولاية إزمير غرب البلاد، إلى منطقة عفرين.

وفي حين أشار بعض المحللين إلى أن القوات التركية وفصائل المعارضة المدعومة منها حققت تقدما بطيئا، دافع اردوغان عن العملية مشيرا إلى أن سبب ذلك هو سعيه إلى تجنب تعريض حياة جنوده والمدنيين “للخطر”، مضيفاً “لم نذهب إلى هناك لإحراق” عفرين، مؤكداً أن هدف العملية كان “خلق بيئة آمنة وقابلة للعيش” بالنسبة للاجئين السوريين في تركيا الذين فروا عبر الحدود منذ اندلع النزاع العام 2011 وتجاوز عددهم حاليا ثلاثة ملايين.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الباكستاني خوجة محمد آصف، في موسكو، عن ثقته بأنّ مصالح تركيا الأمنية في سورية، ستُصان بشكل تام، عبر الحوار المباشر مع النظام السوري.

ومساء أول من أمس، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنها تحضر لقمة مشتركة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني في أبريل المقبل، موضحة أنّ القمة ستكون حول سورية، ومقرر عقدها في مدينة إسطنبول.