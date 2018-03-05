القوات الروسية قتلت ستة آلاف مدني منذ تدخلها

اسطنبول – الأناضول:

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس، أنها وثقت مقتل ستة آلاف و19 مدنياً في سورية، على يد القوات العسكرية الروسية، منذ تدخلها إلى جانب النظام، في سبتمبر العام 2015.

وأفادت الشبكة في تقرير، بأن القوات الروسية “قتلت نحو ستة آلاف و19 مدنياً، بينهم 1708 أطفال، و642 سيدة، منذ سبتمبر العام 2015، حتى مارس الجاري”.

وأشارت إلى أن روسيا “شنت نحو 914 هجوماً على مراكز حيوية مدنية، من ضمنها 162 حادثة اعتداء على منشآت طبية، كما شنت نحو 219 هجوماً بذخائر عنقودية، و115 هجوماً بأسلحة حارقة”.

وأوضحت أنه “مضى نحو 29 شهراً منذ بداية التّدخل العسكري الروسي في سورية، حيث شنت روسيا آلاف الغارات على مناطق مدنية، واستخدمت الصواريخ الموجهة في قصف مراكز حيوية مدنية، من ضمنها مراكز طبية ومدارس وأسواق، واستخدمت الذخائر العنقودية، بشكل يفوق استخدام النظام السوري لها”.

واتهمت روسيا بالفشل رغم التعهدات “بوقف الهجمات الكيماوية، بعد هجوم النظام على منطقتي الغوطة الشرقية والغربية في أغسطس العام 2013، حيث تم تسجيل 48 هجوماً بالسلاح الكيماوي، منذ 30 سبتمبر العام 2015”.