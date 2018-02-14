عدن – وكالات: عثرت القوات اليمنية أمس، 11 صاروخاً بعيد المدى تابعة لميليشيات الحوثي أثناء تمشيط مواقع محررة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

في سياق آخر، أعلن مصدر عسكري في صنعاء أن مسلحي الحوثي أطلقوا صاروخا بالستيا على قطاع عسير جنوب غرب السعودية.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية عن المصدر قوله، إن وحدة الصواريخ الحوثية أطلقت منتصف ليل أول من أمس، صاروخاً بالستياً مطوراً محلياً على هدف للجيش السعودي في مدينة خميس مشيط بعسير، اعترضته قوات التحالف، فيما لم يصدر أي بيان من قبل التحالف.

من ناحية ثانية، بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أول من أمس، مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في الأوضاع اليمنية وجهود التوصل إلى حل سياسي.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن «شكره للجهود التي بذلها ولد الشيخ في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة خلال مهمته في المنطقة».

وأكد «حرص الإمارات على دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن لإنهاء التمرد وتطهيره من الجماعات الإرهابية».

على صعيد آخر، التقى محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني أمس، بمدينة المكلا، مع وفد قيادة التحالف العربي من المملكة العربية السعودية.

وأعرب البحسني عن شكره للجهود والمساعدات العسكرية والإنسانية واللوجستية التي يقدمها التحالف في سبيل تحرير اليمن من الحوثيين، وكذلك جهود وتضحيات دول التحالف، وفي مقدمهم السعودية والإمارات في تحرير ساحل حضرموت من قبضة تنظيم «القاعدة».

وفي تعز، قتل خمسة من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قائد الجبهة الشمالية للميليشيات المدعو أبوطه الغليسي، وذلك جراء استهدافهم بمدفعية الجيش الوطني في جبل الوعش شمال المدينة.

من جهته، كشف قائد محور تعز العسكري اللواء خالد فاضل عن أن الميليشيات تعيش حالة انهيار تام بعد تكبدها خسائر فادحة.

وفي صعدة، أصاب التحالف 25 هدفاً للحوثيين، تنوعت ما بين مركبات عسكرية وثكنات ومدفعيات.

وفي حجة، لقي 40 من الحوثيين مصرعهم أمس، إثر مواجهات مع قوات الجيش اليمني بدعم من مقاتلات التحالف في مديرية ميدي.

على صعيد آخر، أكد العميد المنشق عن الحوثيين جميل المعمري أن الحوثيين باتوا في أسوأ حالاتهم، ويشككون بمن حولهم من الوزراء والمسؤولين بفرض قيود على تحركاتهم وعدم السماح لهم بإصدار أي موافقات إلا بإذن مسبق.

في غضون ذلك، كشف مقطع جديد لمحافظ ميليشيات الحوثي في تعز عبده الجندي عن استجدائه مديري المديريات ومطالبتهم بالتجنيد وإرسال المقاتلين إلى الجبهات.

إلى ذلك، أصدرت محكمة حوثية أمراً بحجز جميع ممتلكات وعقارات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعائلته ومقربين منه.

وشمل الأمر حجز ممتلكات حزب «المؤتمر الشعبي».

من جهة أخرى، أبلغ الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس مجلس الأمن أول من أمس، قراره تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن.