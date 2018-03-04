بيروت-“السياسة”:

اتهم رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، أطرفا بالسعي لعزل “القوات” لأنهم لا يريدون دولة في لبنان، فيما أكد البطريرك بشارة الراعي أن السياسيين معنيون فقط بمصالحهم الخاصة، في حين رجحت مصادر ديبلوماسية خليجية زيارة وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بيروت قريبا، وسط تحذيرات سعودية من أن لبنان مختطف.

وأكّد جعجع أن “بعضهم يحاول عزل “القوّات” فمنهم من لا يريد قيام الدولة في لبنان ومنهم من يريد أن تبقى الدولة مزرعة أما الباقون فيريدون استمرار الفساد في المؤسسات وبالتالي أداء “القوّات اللبنانيّة” غير ملائم لمشاريعهم ومراميهم فهم لا مشلكة لديهم بنجاح أي مرشح شرط ألا يكون “قواتياً” ولكن في نهاية المطاف لن ينجح سوى “القوّاتي”، داعياً أهالي مدينة بشري إلى “التصويت بكثافة في الإنتخابات المقبلة والمساعدة قدر الإمكان في معركة بعلبك–الهرمل”.

وأكّد جعجع في لقاء مع أهالي بشري، أنه “بالإستناد إلى ميزان القوى فـ”القوّات اللبنانيّة” راهناً أقوى مما كانت عليه في انتخابات 2005 و2009 إلا أن القانون الإنتخابي الجديد معقّد ودقيق جداً فليس هناك أي حزب من الأحزاب قادر على الحؤول دون خسارة عدد من المقاعد النيابيّة، فعلى سبيل المثال لا الحصر دائرة بعلبك الهرمل تعدّ معقل “حزب الله” و”حركة أمل” الأساسي وفي جميع الأحوال سيخسران مقعدين في الإنتخابات النيابيّة ومن الممكن أن يخسروا ثلاثة مقاعد أو أكثر وهذا بحسب ما يؤكدونه وفي الإنتخابات المقبلة سنخوض معركة ديمقراطيّة جميلة هناك”، طالباً “العمل والمساهمة في معركة بعلبك الهرمل الإنتخابيّة ولكن من دون أن يكون ذلك على حساب تشتيت قوانا في منطقة بشري”.

من جانبه، وجه البطريرك بشارة الراعي انتقادات عنيفة للسلطة السياسية والحكومة، على خلفية ملفات قضائية، فاعتبر في عظته، أمس، من بكركي، أن “المسؤولين السياسيين معنيون فقط بمصالحهم الخاصة”.

وشدد على أن “شهادة الدم هي وجه من وجوه الاستشهاد، فثمة الاستشهاد الجسدي بالقتل والتعذيب والتهجير، والاستشهاد المعنوي بامتهان الكرامات وكبت الحريات، والاستشهاد القانوني بسلب الحقوق وممارسة الظلم، والاستشهاد القضائي بتوقيف أشخاص وعدم محاكمتهم وبتعطيل الأحكام القضائية وتسييس العدالة، والاستشهاد السياسي بإقصاء موظفين من وظيفتهم في الإدارات العامة، باتهامهم وحرمانهم من حق الدفاع عن النفس، فيما هم مخلصون للقانون وبإجراء تعيينات من لون واحد ومذهب واحد نافذ سياسياً، والاستشهاد الاقتصادي بإفقار الشعب وحرمانه من حقوقه الأساسية”.

على صعيد آخر، لم تستبعد مصادر ديبلوماسية خليجية في بيروت كما أبلغت “السياسة”، زيارة وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بيروت في الأيام المقبلة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري للرياض.

وكانت أوساط سياسية مطّلعة توقعت في حديث الى الوكالة “المركزية” ان يعود الرئيس الحريري الى بيروت قريبا على أن يتبعه الوفد السعودي الذي قد يضم وفق ما تردد، الى الموفد الملكي نزار العلولا المفترض ان يستكمل جولة لقاءاته على المسؤولين لاعادة مسار العلاقات اللبنانية-السعودية الى سابق عهدها، وزير الخارجية السعودية، في اطار زيارة خاصة لبكركي حاملا رسالة ملكية الى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

في سياق متصل، أكد عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد آل زلفا، أن لبنان استطاع ألا يكون مسرحاً للصراع في المنطقة، مشدداً على العلاقة التاريخية التي تربط السعودية بلبنان.

وقال إن بلاده تريد العودة إلى لبنان من بوابة استقراره، مشيراً إلى أنه “في العقدين الأخيرين دخل لبنان في دوامة المحاور، وهذه تدخلات أضرت بالشعب اللبناني وباستقرار لبنان وبعلاقاته مع أصدقائه الحقيقيين ومنهم السعودية”، مشدداً على أن “التدخل الإيراني غير الكثير مما هو موجود في لبنان، فالبلد مختطف وأصبح عنده جيشان وهناك تلاعب بالمقاومة وما أدراك ما المقاومة، وهذا لا يخدم لبنان”.