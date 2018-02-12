اليوحة: حماية الصناعات الحرفية والارتقاء في مستواها

كتبت ـ ايناس عوض:

اقامت السفارة المصرية لدى الكويت بالتعاون مع الجمعية التعاونية الحرفية للسدو معرض “الحرف اليدوية التراثية المصرية” والذي يستمر حتى الخميس المقبل وذلك تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وفي إطار احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية .

وافتتح المعرض السفير المصري لدى الكويت طارق القوني، و الرئيس الفخري لجمعية “السدو” الشيخة ألطاف سالم العلي والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس علي اليوحة بحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي في بيت السدو.

واعرب السفير القوني في كلمة له خلال حفل الافتتاح عن شكره للمجلس الوطني للثقافة، والقائمين عليه، لما قدموه من دعم ورعاية، أسهمت في إقامة المعرض. شاكرا للشيخة ألطاف وجميع القائمين على «بيت السدو»، لاستضافة المعرض في حضرة بيت النسيج والحياكة التقليدية بالكويت، وكذلك وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي، لرعايتها المعرض.

وأشار القونى الى أن المعرض يستهدف تقديم نماذج للحرف التراثية والتقليدية المصرية، من خلال عرض مجموعة من المشغولات اليدوية المتميزة التي تطورت على مدار العصور، ولها مكانة خاصة في تراث النسيج والحرف المصرية، بالإضافة الى كونها من المشغولات المعروفة داخل مصر وخارجها، بما يسهم في الحفاظ على الهوية المصرية والترويج للموروث المصري من الأعمال اليدوية الأصيلة، فضلا عن تبادل التراث الحرفي والفني مع المعنيين في الكويت.

واستعرض القوني ما يتضمنه المعرض من مجموعات منتقاة لتطل على الحاضرين ببعض من تراث قرى صعيد مصر، وعبق تراث شبه جزيرة سيناء، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن المعرض، يتصادف مع معرض مصري آخر في ضيافة «بيت السدو» أيضاً لمنتجات «نجادا».

ومن جانبها، قالت الرئيس الفخري لجمعية “السدو” الشيخة ألطاف سالم العلي، إن معرض الحرف التقليدية المصرية فعالية ثقافية فنية تقام بالتنسيق بين الجمعية، وسفارة مصر برعاية المجلس الوطني للثقافة، وتعكس جوانب من الموروث الحرفي المصري الخاص بالمنسوجات والتطريز.

واضافت الشيخة ألطاف لقد سعت جمعية السدو كمنصة ثقافية وتعليمية وعلى مدى السنوات الماضية إلى الاهتمام بالموروث اليدوي الحرفي وتقاليده الفنية بشكل عام والمنسوجات بشكل خاص لما تعكسه هذه الحرف والصناعات التقليدية لجوانب من الهوية الوطنية، ولما تضيفه من المهارات الفنية اليدوية، إذا قدمت لها الرعاية والخدمات الفنية والتسويقية الحديثة، من مكاسب مادية ذاتية تثري التنمية الإنتاجية في المجتمع.

من جانبه قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب علي اليوحة ان الحرف اليدوية والصناعات الحرفية اخذت اهتمامنا بصورة كبيرة خصوصا في الدول العربية وذلك في محاولة لحمايتها والارتقاء في مستواها وذلك بعد ان بدأت الحرف النادرة تفقد بريقها لافتا الى ان المعارض من شأنها ان تساهم في ابرازها.

واشاد اليوحة بالمنتجات الحرفية المصرية قائلا” هي غنية عن التعريف حيث تمتلك المنتجات الحرفية ومنتجات الصناعات اليدوية وتعتبر غنية وكبيرة جدا على مستوى مختلف المجالات.