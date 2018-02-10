استقبل سفير مصر لدى الكويت طارق القوني في دار السكن أعضاء وفد جمعية احباء مصر الذي يزور البلاد حاليا في اطار المشاركة الشعبية المصرية في الاحتفالات الوطنية، وذلك برئاسة رئيسة الجمعية تهاني البرتقالي وبحضور كوكبة من الشخصيات الكويتية والعربية في مقدمتهم الشيخة مريم الصباح ووزيرة التجارة الخارجية المغربية رقية الدرهم والمستشارة نجلاء النقي وبسمة البحر وعائشة الروضان.

ورحب السفير القوني بالوفد مؤكدا ان جمعية احباء مصر تعتبر مثالا يحتذى به في التعاون بين الشعبين الشقيقين، وقال ان الحفاوة التي قوبل بها اعضاء الجمعية في الكويت تعكس مكانة مصر في قلب المجتمع الكويتي والعلاقات المتميزة بين البلدين تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر ان برنامج الوفد يتضمن العديد من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الكويتية وامسية إعلامية وأخرى فنية وانشطة عدة.