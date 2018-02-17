• وقف ملفات الشركات المخالفة ومنعها من استقدام عمالة جديدة

• عقود شركات القطاع النفطي تشكل الشريحة الأكبر وأسندت مشاريعها إلى آخرين

• تواصلنا مع ممثلي سفارتي الفلبين والهند وأوضحنا لهم الطرق القانونية للمتضررين

• الضمان البنكي يدفع للعامل عند الإلغاء ولمصاريف السفر والمستحقات تستوفى قضائيا

كتب-فارس العبدان:

أكدت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد أن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بدورها على أكمل وجه لحماية العاملين في القطاع الأهلي الكويتي من مختلف الجنسيات وذلك من خلال السبل القانونية والإجراءات المحددة في نطاق صلاحياتها ومن تسييل الضمانات البنكية لمشاريع تلك الشركات.

وقالت المزيد رداً على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من معلومات غير دقيقه فيما يخص حقوق العاملين في بعض الشركات المتعثرة في سداد رواتب عمالها بالمخالفة لقانون العمل والتي تزامنت مع تصريحات بعض الدول عن اوضاع رعاياهم في الكويت: إن القوى العاملة بدأت إجراءاتها بالتدرج الذي يحقق حفظ حق العمالة ولا يؤثر على سير المشاريع والعقود الحكومية، حيث إن العمالة المتضررة مسجلة على عقود ومشاريع حكومية.

واضافت أن الهيئة بدأت بإيقافات لملفات الشركات المتخلفة عن سداد أجور العمالة وتم منعها من استقدام عمالة على ملفات تلك العقود ثم تبع ذلك مخاطبات عدة للجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركة المتعثرة ليتم صرف أجور العمالة ومستحقاتها من الدفعات المالية المستحقة للشركة لدى الجهات الحكومية.

واوضحت انه لحق ذلك مخاطبات أخرى للجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات المخالفه للقانون بضرورة إفادة الهيئة وإخطارها بالمقاولين البدلاء ليتسنى للهيئة تحويل العمالة المتضررة إلى شركات أخرى وعلى نفس المشاريع الحكومية وذلك بهدف استمرار المشاريع الحكومية وفق خطتها الزمنية دون تضرر.

واشارت الى ان تلك المخاطبات اثمرت تجاوباً من بعض الجهات الحكومية على رأسها شركات القطاع النفطي – وتشكل عقودها الشريحة الأكبر – فتم إسناد أعمال المشاريع إلى مقاولين بدلاء وتحويل من تقدم من العمال بطلب التحويل.

ولفتت الى ان الهيئة تواصلت مع سفارات دول العمالة المتضررة وتم عقد عدد من الاجتماعات مع بعض ممثلي السفارات ومنهم سفير الفلبين وسفير الهند وكذلك القنصليين العماليين لتلك الدول وغيرها, وفي كل اللقاءات مع ممثلي السفارات حرصت الهيئة على بيان أهمية تقدم العمال المتضررين أومن ينوب عنهم قانونا بشكاوى بمطالباتهم حيث أن القانون حدد شكلاً وإجراءات لتقديم الشكوى قبل إحالتها للقضاء.

وأفادت المزيد بأنه مع مزيد من التعاون أبدت الهيئة العامة للقوى العاملة استعدادها لاستقبال الشكاوى من رعايا تلك السفارات على فترتي عمل (مسائية وصباحية) أوانتداب باحثين قانونيين لمواقع العمل أو تسجيل الشكاوى في مباني السفارات عن طريق باحثي إدارة علاقات العمل ,وتم بالفعل انتداب باحثين قانونيين لموقع عمل أحد المشاريع فتم تسجيل أكثر ٧٠٠ شكوى عمالية لتحال إلى القضاء.

وأكدت انه استمرارا لذلك التعاون انشأت الهيئة وحدة متنقلة لتقوم بدور قطاع حماية القوى العاملة بشقي تفتيش العمل وإدارة علاقات العمل في المواقع النائية أو التي يتخوف عمالتها من الذهاب لتسجيل الشكاوى وتجاوزت الشكاوى المسجلة لدى الوحدة المتنقلة ألف شكوى في أقل من اسبوعين.

وقالت: ان القوى العاملة لم تكتف بهذا الحد من الإجراءات بل استصدرت قرارا يقضي بتسييل الضمانات البنكية المقدمة عن ” جميع ” مشاريع تلك الشركات المتعثرة مع الموافقة على أي طلب للإلغاء النهائي للسفر دون اضطرار العامل لفتح شكوى تحويل ودون الرجوع لصاحب العمل ودفع قيمة الضمان البنكي للعامل وتزامنت هذه الخطوة مع قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإعطاء مهلة لمخالفي الإقامة أومن تراكمت عليه غرامات التأخير في مغادرة البلاد دون دفع الغرامة أو أية قيود أمنية.

واشارت الى أن القانون حدد صلاحيات الهيئة العامة للقوى العاملة في تسييل الضمان البنكي على أن تدفعه للعامل عند إجراءات الإلغاء ولمصاريف السفر، أما باقي المستحقات المالية أوالحقوق فإنها تستوفى عن طريق الأحكام القضائية.