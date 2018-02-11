كتب-فارس العبدان:

اكدت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام اسيل المزيد ان الهيئة وفي اطار سعيها الدائم لتطوير العمل تفتح ابوابها بشكل مستمر لتلقي أي شكاوى أو اقتراحات من شأنها تعزيز سياسة التطوير لديها وتحسين مستوى الخدمات وتحقيق المصلحة العامة لكل الأطراف.

وأضافت المزيد في تصريح صحافي أمس بشأن ما يتردد عن غلق باب التسجيل لعضوية اتحاد المزارعين واغلاق ديوانية المزارعين أن الهيئة العامة للقوى العاملة تؤكد التزامها التام بتطبيق نصوص القانون وانها ستدرس وتبحث اي شكوى تتقدم اليها وفقا للاجراءات القانونيه المتبعة في هذا المجال.

وأكدت حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على ضرورة احترام جميع الاطراف للقوانين والقرارات التنظيمية التي تهدف من ورائها الى تحقيق الصالح العام دون أي محاباة او استثناءات مشيرة الى ان القانون يطبق على الجميع.