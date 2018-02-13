كتب-فارس العبدان

أكد نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح أن الهيئة تقوم بجميع الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتخلفة عن أداء حقوق عمالتها.

ونفى المطوطح ما تم تداوله عن تقاعس الهيئة عن القيام بدورها في حماية العاملين في القطاع الأهلي عموما وعلى وجه الخصوص العاملين بعض الشركات “الكبرى” المتعثرة.

وأشار الى ان الهيئة “قامت وفي وقت مبكر بإجراءات متدرجة بهدف حماية العمالة ومحاسبة الشركة دون الإضرار بالمشاريع الحكومية التي تنفذها, حيث تم إيقاف عقود الشركة ومخاطبة الجهات الحكومية بسداد مستحقات العمال من الدفعات المستحقة للشركة لدى الجهات الحكومية”.

واوضح ان الهيئة “خاطبت الجهات الحكومية المسجلة لدى لجنة المناقصات المركزية للإحاطة بتقاعس الشركة وتعثرها وعدم تجديد عقوده أو إبرام عقود جديدة معها, وكذلك خاطبت الهيئة جميع الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركة بضرورة إخطار الهيئة في حال التعاقد مع مقاول بديل ليتسنى للهيئة تحويل العمالة المتضررة عليها”.

واكد ان الهيئة “استصدرت قرارا يقضي بالموافقة على طلبات الإلغاء النهائي للسفر المقدمة من العمالة المسجلة على إحدى الشركات ” الكبرى ” المتعثرة دون الرجوع لصاحب العمل أو حتى فتح شكوى مع تسييل الضمان المالي ودفع قيمة الضمان للعامل في حال تقدمه بطلب الإلغاء”.

ولفت الى ان الهيئة “تستقبل جميع شكاوى العمال المتضررين في وحداتها الموزعة على محافظات الكويت بالإضافة إلى استقبال فريق الطوارئ ووحدة المنازعات المتنقلة لشكاوى العمال في المناطق النائية أو المواقع التي يتعذر على العمال الانتقال وقد استقبلت وحدة المنازعات المتنقلة ما يقارب ٨٥٠ شكوى في أحد المواقع”.

وذكر أن الحديث عن تقاعس الهيئة في إجراءات ١٠٠٠ شكوى لعمالة فلبينية مسجلة على إحدى الشركات لاعتبارات سياسية حديث عار عن الصحة تماما حيث أن العمال الفلبينيين المتقدمين بشكاوى على الشركة الذكورة لم يتحاوزوا الـ ١٢٠ شاكي بل إن مجموع العمالة الفلبينية المسجلين على الشركة لا يصل إلى ٥٠٠ عامل”.