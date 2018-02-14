باريس – أ ف ب: تخوض الفرق المرشحة لنيل لقب مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم خصوصا ارسنال الانكليزي وميلان الايطالي واتلتيكو مدريد الاسباني اختبارات سهلة اليوم في ذهاب الدور الثاني، فيما تبرز مواجهتان ايطالية-المانية، الاولى بين نابولي ولايبزيغ، والثانية بين بوروسيا دورتموند واتالانتا.

وتلعب اندية ارسنال وميلان واتلتيكو مدريد خارج قواعدها حيث يحل الاول ضيفا على اوسترسوند السويدي، والثاني على لودوغوريتس البلغاري، والثالث على كوبنهاغن الدنماركي.

ويعول ارسنال كثيرا على الظفر بلقب المسابقة لضمان المشاركة في مسابقة دوري ابطال اوروبا في ظل معاناته لانهاء الموسم بين الاربعة الاوائل في الدوري الممتاز، على غرار مواطنه مانشستر يونايتد الذي توج العام الماضي وحجز مكانه في المسابقة القارية الام هذا الموسم.

يذكر ان بطل مسابقة الدوري الاوروبي يشارك تلقائيا في دوري الابطال في الموسم التالي.

ولا تختلف طموحات وحالة ميلان عن ارسنال حيث يجعل من مسابقة يوروبا ليغ هدفا للعودة الى المسابقة القارية الام خصوصا في ظل تباين نتائجه في الدوري المحلي، حيث يحتل المركز السابع بفارق 9 نقاط خلف جاره روما صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل لدوري الابطال.

وتحسنت نتائج ميلان نسبيا في الاونة الاخيرة، فبعد فوز وحيد في مبارياته الخمس الأولى مع مدربه الجديد لاعب وسطه الدولي السابق جنارو غاتوزو، تحسن اداء ميلان تدريجيا وحقق السبت الماضي فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة (المباراة الأخرى في هذه السلسلة انتهت بالتعادل) عندما تغلب على مضيفه سبال برباعية نظيفة.

ويحارب ميلان على جبهتين، ففضلا عن المسابقة القارية، سيخوض اياب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية امام لاتسيو في 28 فبراير الحالي في روما بعدما تعادلا سلبا ذهابا في 31 يناير الماضي.

من جهته، يخوض اتلتيكو مدريد الساعي الى تضميد جراحه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري ابطال اوروبا التي حل فيها وصيفا في 2014 و2016، اختبارا سهلا نسبيا امام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي.

وتنتظر نابولي متصدر الدوري الايطالي قمة نارية امام ضيفه لايبزيغ وصيف بطل الدوري الالماني.

ولا تخلو المواجهة بين بوروسيا دورتموند الالماني واتالانتا الايطالي من صعوبة خصوصا ان الاخير يقدم مستويات لافتة هذا الموسم ان كان محليا حيث يحتل المركز الثامن او قاريا حيث تصدر المجموعة الخامسة امام ليون الفرنسي الذي تقام المباراة النهائية للمسابقة على ارضه في 16 مايو المقبل.

ويكمل نابولي وبوروسيا دورتموند المشوار القاري في يوروبا ليغ بعد فشلهما في تخطي دور المجموعات في دوري الابطال.

ويسعى نابولي، بطل 1989، الى استغلال عامل الارض والجمهور لتحقيق فوز مريح يضمن به مواصلة المشوار القاري، بيد ان المهمة لن تكون سهلة امام لايبزيغ الذي يخوض غمار المسابقة للمرة الاولى في تاريخه القصير (تأسس في 19 مايو 2009).

وتقام مباريات الاياب في 22 فبراير الحالي.

مباريات اليوم

استانا – سبورتينغ لشبونة 04:00 عصرا

بوروسيا دورتموند – اتالانتا 06:00 مساء

نيس – لوكوموتيف موسكو06:00 مساء

سبارتاك موسكو – اتلتيك بلباو06:00 مساء

ريال سوسييداد – سالزبورغ06:00 مساء

لودوغوريتس – ميلان06:00 مساء

اوسترسوند – أرسنال06:00 مساء

مرسيليا – سبورتينغ براغا06:00 مساء

اف سي كوبنهاغن – اتلتيكو مدريد 10:05 مساء

نابولي – لايبزيغ10:05 مساء

ليون- فياريال10:05 مساء

بارتيزان بلغراد- فيكتوريا بلزن10:05 مساء

ستيوا بوخارست – لاتسيو10:05 مساء