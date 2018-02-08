الكرملين يترقب قرار «كاس» اليوم

موسكو-د ب أ:

يتطلع الكرملين إلى قرار المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) اليوم حول مصير 47 رياضيا روسيا من المشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس» الحكومية «بالتأكيد نتطلع للقرار الذي ستصدره كاس».

وأضاف «أحكام كاس ينبغي احترامها وتطبيقها، هذه وجهة نظرنا، خبرائنا يحافظون على الاتصال مع اللجنة الأولمبية الدولية في هذا الشأن».

وذكرت كاس أنها ستعلن، اليوم قرارها بشأن الاستئناف المقدم من 47 روسيا، بعد استبعادهم من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وذكرت كاس أن القرار سيصدر في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت جرينتش قبل تسع ساعات من الحفل الافتتاحي. وتتعلق القرارات بجلستين في أعقاب الاستئنافات التي بدأت من قبل 32 رياضيا روسيا ثم 15 آخرين، اثنان منهم الآن يعملان كمدربين.

كما فشل 13 روسيا، من بينهم ستة رياضيين، في مسعاهم للمشاركة في دورة الألعاب الشتوية ببيونغ تشانغ، والتي تفتتح رسميا اليوم.

وتقدم كل الرياضيين باستئنافات إلى كاس هذا الأسبوع عقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفض دعوتهم للمشاركة في الأولمبياد كرياضيين مستقلين.

ويشارك الرياضيون الروس في الأولمبياد كرياضيين أولمبيين من روسيا عقب فرض حظر على اللجنة الأولمبية الروسية فيما يتعلق بممارسات المنشطات، بما في ذلك دورة الألعاب بسوتشي .2014