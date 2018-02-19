موسكو – أ ف ب:

أكد الكرملين أمس، عدم وجود أدلة على تدخله في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعدما وجهت واشنطن اتهامات إلى 13 روسياً يشتبه بتدخلهم في عملية الاقتراع التي أوصلت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، “لا يوجد أي دليل جوهري على تدخل” في الشؤون الأميركية.

وأضاف “لا يوجد أي مؤشر على ضلوع الحكومة الروسية” في حين الاتهامات التي تم توجيهها الجمعة الماضي، “تتعلق فقط بمواطنين روس”.

وأوضح “لذا، نصر على أننا نعتبر أي اتهام من هذا النوع لا أساس له ولا نعتبره دليلاً شاملاً أو عادلاً على الإطلاق”.

ووجهت الاتهامات إلى 13 مواطناً روسيا وثلاث شركات بالتآمر لخداع الولايات المتحدة، واتهم ثلاثة منهم أيضاً بالاحتيال المصرفي وخمسة آخرين بانتحال شخصيات، وبينهم يفغينى بريغوجين، وهو صديق مقرب من بوتين.

ويتهمه القرار الأميركي بتمويل مجموعة ركزت عملها على تعزيز حملة ترامب وتحقير منافسيه، وبينهم الديمقراطية هيلاري كلينتون، و”بث الشقاق في النظام السياسي الأميركي”.

من جهته، قال المتهم الرئيسي بريغوجين “لست مستاء على الاطلاق جراء إدراجي على لائحة” المتهمين، مضيفاً إنه “إذا أراد (الأميركيون) أن يرونني شيطاناً، اتركوهم يفعلوا ذلك”.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية اسمه في إطار علاقته بشركة مقرها في مدينة سان بطرسبورغ مدرجة تحت مسمى “وكالة أبحاث الانترنت”، قد تكون تابعة لأجهزة الاستخبارات الروسية بحسب الصحافة، ومساهمة في آلاف الحسابات المزورة على شبكات التواصل الاجتماعي في محاولة للتأثير على الرأي العام في روسيا وفي الخارج بحسب أهداف الكرملين.

وتعتبر الاتهامات الموجهة إلى روسيا حساسة جداً العام الجاري، في الولايات المتحدة مع الانتخابات البرلمانية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

وأكد رئيس أجهزة الاستخبارات الأميركية دان كوتس أن روسيا قد تعمد إلى السعي للتأثير على انتخابات الخريف المقبل على غرار ما فعلت العام 2016.