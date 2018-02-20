تقي الجسم من الأمراض المعدية ونزلات البرد وترفع كفاءة أجهزة المناعة وتقاوم البكتيريا وتطهر المعدة

القاهرة – فتحي مصطفى:

الكزبرة من اهم التوابل في المطبخ العربي والعالمي، سواء الأوراق الخضراء منها، أو ثمارها الجافة أو حتى الزيت الذي يستخرج منها، فالكزبرة الخضراء والجافة تتمتع بالقدرة على كنس وتخليص الجسم من السموم والملوثات وفق ما نشره وأكد عليه موقع «بولدسكاي» المعني بالشؤون الصحية، حيث ذكر أنها من النباتات العشبية التي «تكنس» السموم خارج الجسم فتقيه من الاصابة بالعديد من الأمراض لأنها تساعد في تنقية الكبد والكلى والبنكرياس من السموم، وتعزز وظائف الكلى فضلا، عن قدرتها في الحفاظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم،

ولقد تم استخدام الكزبرة كمنشط جنسي في العصور القديمة نظراً لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة تحسن عمل الدورة الدموية عن طريق تنظيم نسب الكوليسترول في الدم، وزيادة مستوى هرمون «التستستيرون» الذكوري، ومن ثم زيادة الرغبة الجنسية.

تشير الأبحاث والدراسات إلى أن الكزبرة تتمتع بفوائد كبيرة لجسم الانسان، فلقد توصلت دراسة فرنسية إلى أن تناول الكزبرة الخضراء يساعد كثيراً في الوقاية من الغثيان وسوء الهضم والارتجاع والانتفاخ التي تحدث بعد تناول الطعام، كما أنها تسهل عملية الهضم وتعمل على تخفيض الدهون الثلاثية في الدم، وخلصت بعض الأبحاث إلى أن زيت بذور الكزبرة يساعد في تنظيم مستويات السكر والانسولين في الدم ويحد من الكوليسترول الضار ويقلل من امتصاص الدهون بالجسم ويعمل على حرقها. وتؤكد الدراسات أن الكزبرة تعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي بصورة عامة فتهدئ من آلام المعدة وتعالج نوبات الاسهال، فضلا عن دورها المهم في طرد الغازات التي تتسبب في الانتفاخ. ويرى انها تعد مضاداً حيوياً طبيعياً ضد الجراثيم، ومضاد للالتهابات بفعل غناها بمضادات الأكسدة. وثمة دراسات أجريت حول تسمم المعادن المختلفة أثبتت أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الكزبرة تعمل على سحب السموم بفاعلية من الجسم، بل وتنقيه من بعض المعادن مثل: (الحديد – الزئبق – الألومونيوم – الرصاص).

خفض الوزن

يقول الدكتور يوسف حلمي، استشاري التغذية العلاجية: الكزبرة بنوعيها تحتوي على عناصر وفيتامينات ومواد مهمة جداً لصحة وسلامة جسم الانسان ووقايته من الاصابة ببعض الأعراض والأمراض، فالكزبرة الخضراء تحتوي على فيتامين (C) بنسبة أكبر من الجافة وفيتامين (E) ومواد مضادة للتأكسد تساعد الجسم على التخلص من السموم، بالاضافة إلى عناصر أخرى مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكمية مناسبة من الألياف التي تساعد في تسهيل عملية الهضم وتقليل الامساك وخفض الوزن الزائد لدي بعض الأشخاص.

اما الجافة فهي مادة شبه صلبة تحتوي نسبة كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، بالاضافة إلى كمية قليلة من الأملاح، ولدي اضافتها إلى الطعام فانها تعمل على تحسين نكهته، وترفع من نسبة الألياف وتقلل من عملية امتصاص الكوليسترول والسكر في الدم، وتساعد في حرق المزيد من الدهون في الجسم وتخليصه من السموم.

ويضيف الدكتور يوسف حلمي أن فوائد الكزبرة تتعاظم وتأتي بثمارها المرجوة في حالة المواظبة على تناولها ضمن برنامج الغذاء اليومي، ويساعد في ذلك تناول ما يعرف بشاي الكزبرة، ويكون بطحن الثمار الجافة وغليها مثل طريقة اعداد الشاي العادي وتناوله ويساعد أيضا في تقليل الوزن وحرق الدهون في الجسم وتقليل الشهية بفعل الزيوت الطيارة التي يحتوي عليها.

ملوثات خارجية

يقول الدكتور السيد محمود حماد، زميل التغذية الاكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية، إلى أن لكل فرد احتياجاته الغذائية التي تناسبه حسب حالته الصحية وعمره ووزنه وطوله ومجهوده اليومي مع التنوع والتوازن في مكونات الوجبة الغذائية واحتوائها على المجموعات الرئيسية من نشويات ولحوم وألبان وفواكه وخضراوات ودهون بالنسب الصحيحة، ومن بين الخضراوات الورقية الطازجة والتي تعتبر مصدراً مهما للفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف الغذائية تأتي الكزبرة التي تعد مكونا أساسيا في العديد من الأكلات والوصفات الغذائية سواء الخضراء منها أو الجافة، وذلك لفوائدها المتعددة وقيمتها الغذائية العالية كأحد أهم التوابل ضمن المائدة العربية، وتعتبر الكزبرة الخضراء من أفضل الخضراوات الورقية الطازجة ذات القيمة الغذائية العالية والتمتع بالطعم المميز والنكهة العالية سواء بتناولها سليمة أو ضمن مكونات السلطة الخضراء.

وتتميز بارتفاع محتواها من المركبات الفينولية والزيوت الطيارة والمواد المضادة للأكسدة التي ترفع من قدرة الجهاز المناعي وتزيد من قدرته على مقاومة الأمراض، كما انها غنية جدا بفيتامين (C) الذي يلعب الدور الأهم في وقاية الجسم من الأمراض المعدية ونزلات البرد ورفع كفاءة أجهزة المناعة، فضلاً عن دوره الكبير في زيادة نسبة امتصاص الحديد من المصادر النباتية، ودوره كمادة مضادة للأكسدة تقلل من فرص الاصابة بالأورام السرطانية.

وتحتوي الكزبرة على عنصر الحديد بكمية جيدة وما يميزها د فيتامين (C) لذا ينصح المصابون بأنيميا فقر الدم بتناول الكزبرة والاكثار من الخضراوات الورقية.

والمحتوى المرتفع من الألياف والمنخفض من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية يجعلها من الأغذية المفيدة لمرضى السكر وراغبي انقاص الوزن، كما أن الألياف الغذائية تسهل عمل الأمعاء وحركتها الطبيعية وهو ما يساعد على اخراج الفضلات المتراكمة في القولون والتنظيف الدوري له ومنع الاصابة بالامساك.

وتؤكد بعض الدراسات أن لها دوراً مهماً في تخفيض مستوى السكر، لذا فهي من الاختيارات الجيدة لمرضى السكر كما أنها من الأغذية التي تحسن وظائف الكبد والكلى وتفتح الشهية.

وللكزبرة الجافة فتعتبر من أكثر التوابل استخداما وانتشارا على المائدة المصرية وتحتفظ بالعديد من الفوائد الموجودة في الخضراء ولكن بشرط تجفيف بذورها بشكل صحي وسليم والتأكد من خلوها من أي ملوثات خارجية دون استخدام درجات حرارة عالية قد تؤثر على محتواها من المواد المضادة للأكسدة كالزيوت الطيارة والمركبات الفينولية والفلافونويدات وكذلك فيتامين (A) وتتميز الكزبرة الجافة بطعمها ورائحتها ونكهتها العالية المميزة لها وللوصفات المستخدمة فيها كما أنها تساعد في ضبط مستويات سكر الدم.

وكذلك تساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي وتقليل اضطرابات المعدة وعلاج انتفاخات البطن وتقليل انتاج الغازات لذلك تناسب المرضى الذي يعانون من مشكلات بالجهاز الهضمي. اضافة إلى أنها تقاوم البكتيريا وتساعد في تطهير المعدة وعلاج تقرحات الفم والتخلص من الروائح الكريهة وتساعد في تخفيض الكولسترول وتساعد على رفع مستوى الكولسترول الجيد HDL فضلا عن أنها تحتوي على فيتامين (K) الذي يعمل كمضاد للأكسدة يزيد من عمل جهاز المناعة بالجسم ويساعد في تنشيط الذاكرة والحماية من الزهايمر ويساعد في تجلط الدم وتقليل النزيف.

وللحصول على فوائد الكزبرة بصورة صحيحة، يجب الحرص على أن تكون ضمن الأغذية اليومية أو تناولها طازجة للحصول على كل الفوائد المتوفرة بها سواء كانت جافة أو خضراء، واعتبارها من الأغذية التي تقدم مع الوجبات اليومية ضمن طبق السلطة الخضراء المنوعة أو باضافتها مع الوجبات في صورتها الجاف.