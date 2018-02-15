حلم الشهرة السريعة راود صناع مجموعة فيديو كليبات في مصر، خلال عامين فقط، انتهى بهم الى السجن، بعد اتهامهم بتقديم محتويات «خادشة للحياء وتحض على الرذيلة».

ورغم الرواج الواسع لتلك الكليبات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن صناعها لم يجدوا نفس القدر من التعاطف بعد نهايتهم المؤلمة.

وتتنوع أساليب «خدش الحياء» في تلك الكليبات، بداية من أسماء تحمل مغزى جنسيا، وكلمات بها إيحاءات مبتذلة، وصولا إلى كثير من مشاهد العري.

ويرى ناقد فني تحدث، للأناضول، أن صناع تلك «الكليبات» من المغمورين كانوا يبحثون عن فرصة للشهرة، ولا يجب حبسهم، لأن ما قدموه محاولة للفت الانتباه، وسط كثرة المعروض بالساحة.

بينما دعا ناقد آخر الى تشديد العقوبات على من يقدم هذه المواد، في حين يعتبر خبيران أحدهما نفسي والثاني اجتماعي، أن «الكليبات الخادشة للحياء» تمثل خطورة بالغة على المجتمع.

عادة تبدأ الأزمة بانتشار واسع للكليب عبر موقع «يوتيوب»، يعقبه بلاغات تتهم صناعه بـ «التحريض على الفسق والفجور» ثم القبض على منتجيها ومخرجيها وأبطالها.

أحدث ضحايا السعي وراء الشهرة، مغنية، مغمورة تدعى ليلى عامر بكليب يحمل اسما اعتبرته السلطات «مخلا بالآداب»، وأحيلت إلى النيابة العامة ثم إلى المحاكمة العاجلة،ولم تفصل المحكمة في أمرها بعد.

وقبلها بأيام، وتحديدا في 12 ديسمبر الماضي، تم حبس شيما سنتين، وغرامة 10 آلاف جنيه (600 دولار)، بسبب أغنية أخرى تضمنت «إيحاءات جنسية»، ومشاهد فاضحة، وجرى تخفيف الحكم إلى الحبس عاما واحدا مطلع يناير الماضي.

وفي 18 ديسمبر الماضي، أمرت النيابة بإحالة أحمد نافع ومحمود جمعة إلى المحاكمة بتهمة «تقديم محتوى يتضمن ألفاظا خادشة للحياء» عبر فيديو كليب.

كما أحيلت مطربة مغمورة تدعى فاطمة أحمد إلى محكمة الجنايات العاجلة، وما زالت قضيتها منظورة لذات السبب.

والعام الماضي صدر حكم نهائي بحبس مطربة تدعى إنجي لمدة عام بتهمة «التحريض على الفسق والفجور».

وفي مايو 2015، تم حبس المخرج وائل صديق لمدة عام، ومراقبة بذات المدة، وعاما آخر لمطربة مغمورة تدعى سلمى الفولي بتهم مشابهة.

وحبست الراقصة برديس، والمطربة شاكيرا في سبتمبر 2015، ستة أشهر مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بصناعة أغنيتين خادشتين للحياء والفعل الفاضح.

يشير الخبير القانوني حسين حسن، الى ان الحبس في تلك القضايا يستند إلى نصوص قانونية تهتم بمكافحة جرائم الآداب، موضحا ان القاضي عادة ما يصدر الحكم في تلك القضايا بالحبس بين 6 أشهر و3 سنوات.

يرى الناقد الموسيقي محمد شميس، ان أغلب هذه الأعمال توافرت فيها العناصر الأساسية للأغنية “كلمات ـ لحن ـ موسيقى” إلا أن بعضها لا يناسب القيم المجتمعية.

ويضيف أن هذه المواد لا تعد ظاهرة، فهي مقارنة بحكم ما يعرض سنويا في مصر «قليلة جدا»، إلا أن إثارتها والعري فيها يجعلها تنتشر سريعا.

ويرجع شميس سبب ظهور هذه الكليبات إلى رغبة مغمورات في الشهرة السريعة بعمل صادم.

ويرفض شميس حبس أي فنان يقدم محتوى مرفوضا مجتمعيا.

لكن الملحن الشهير حلمي بكر يختلف مع الرأي السابق، وطالب في تصريحات تلفزيونية، بتشديد العقوبة على من يقدم هذا اللون من الغناء.

واتهمهم بـ «تخريب الذوق العام، ونشر الرذيلة»، كما أن «الفن مرآة المجتمع»، فإذا كانت المرآة تنقل ما يخدش المجتمع فهذه فضيحة، بحسب قوله.

الكليبات الخادشة للحياء هي أكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع “يوتيوب” بمصر، وهو ما يبرره الخبير النفسي جمال فرويز، بأنه راجع لغياب المؤسسات الثقافية في البلد منذ سبعينيات القرن الماضي.

ويقول فرويز، للأناضول، إن الإعلام المرئي عموما أصبح يقدم رسائل سلبية تبني صورا ذهنية خاطئة لدى الأطفال والمراهقين.

ينشر الانحرافات الجنسية والبلطجة، لا سيما بين صغار السن الذين يسعون دوما إلى التقليد.

ويتفق معه الأكاديمي جمال حماد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية (حكومية)، في أن هذه المحتويات تعمل على هدم الأسرة، والحل في مواجهتها من خلال إعلام هادف ينقد مثل هذه المحتويات ويساعد في عدم انتشارها.