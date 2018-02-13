الكلية الأسترالية نظمت جولة الإبداع في الإمارات

نظمت الكلية الأسترالية في الكويت جولة «الإبداع وريادة الأعمال» لعام 2018 في دبي وأبو ظبي، حيث انضم إلى الجولة عدد من طلاب كلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة.

وفيما هدفت الجولة إلى توفير الفرصة للطلاب للتعرف عن كثب على مبادرات وأنشطة الإبداع وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والربط بين المعلومات النظرية والمبادرات التطبيقية في الواقع العملي، وتحفيز الطلاب على استكشاف وتطوير رؤيتهم في مجال ريادة الأعمال. جاءت هذه الجولة برعاية الكلية الأسترالية في الكويت وهي مصممة لتكون بمثابة تجربة تشمل مختلف النظم والشرائح في مجالي إدارة الأعمال والهندسة. وقد حصل الطلاب المشاركون من خلال الجولة على الفرصة لتعلم المزيد حول مبادرات وأنشطة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان من شأن العديد منها دعم رواد الأعمال والمبادرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد استغرق برنامج الجولة أربعة أيام شملت زيارات لمراكز الإبداع وريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تضمنت لقاءات مع رواد الأعمال المحليين والأجانب العاملين في دبي.