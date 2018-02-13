خلال الجلسة المعنية بتمويل إعادة الإعمار، والتي ترأسها محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، تناول 4 من المتحدثين محاور دعم القطاع الخاص من أجل تحقيق السلام المرن، مع نظرة عامة على القطاع المصرفي، ناهيك عن رابطة المصارف العراقية، وإلقاء الضوء على إطار الاقتصاد العراقي الكلي.

وفي بداية الجلسة، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، أحمد الكناني، إن التاريخ يسجل أن الكويت رسمت أروع لوحات الأخوة بين الشعبين المحبين لبعضهما، لتعيد تدفق الدماء لشرايين العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين منذ تاريخ طويل.

وقال: إن اجتماع اليوم يؤكد إرادة المجتمع الدولي وعزمه على مساعدة العراق والمساهمة في إعمارة، ويضاعف مسؤوليتنا في العراق لنقدم لشعبنا كل ما يتطلب لتحقيق رفاهيته.

وأكد أن أهم ما يجب التطرق له عند الحديث عن الإعمار والنهوض الاقتصادي هو” الثقة”، والتي توفر لرجال الأعمال والشركات أرضية صلبة للعمل، وهو ما أخذناه على عاتقنا في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية.

ولفت إلى أن مجلس النواب العراقي أخذ على عاتقه توفير الثقة للمستثمرين من خلال تشريعات اقتصادية مرنة في ظل الدعم من قبل حكومة حيدر العبادي التي وضعت في برنامجها الحكومي بابا خاصا لتطوير الاقتصاد وإعمار العراق.

وبين أن العراق أرض خصبة للاستثمار والنمو الاقتصادي يدعمها في ذلك عاملان هما الشعب المحب للتطور والحداثة ومواكبة كل ما يتوصل له العالم في مختلف مناحي الحياة، في ظل قدرته الشرائية الجيدة والمتنامية، والعامل الثاني هو القوانين والاجراءات التي وفرتها الحكومة العراقية ومجلس النواب ومنها قانون الاستثمار والتعدلات التي أجريت عليه الفترة الماضية في ظل وجود استعداد نيابي للاستثماع إلى ارائكم وملاحظاتكم حول احتياجاتكم لتسهيل مهمتكم في العراق بما يسهل عملية التشريع عبر الاضافة أو التعديل على القوانين التي تنظم عملكم في العراق.