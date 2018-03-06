– تفعيل لائحة النظام المدرسي للتعامل مع المشكلات الطلابية في المدارس بشكل تربوي

كتبت – رنا سالم:

أكدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري ان وزارة التربية تعمل حاليا على اعادة توزيع اعضاء الهيئة التعليمية في مدارس المناطق التعليمية الواحدة خاصة المعلمين الجدد المعينين حديثا خلال الفصل الدراسي الثاني لسد النقص وتحقيق العدالة في الأنصبة بين المعلمين والمدارس.

وشددت الكندري في تصريح للصحافيين عقب ترؤسها اجتماع مديري عموم المناطق التعليمية امس حصر المناطق التعليمية لاحتياجاتها من الوظائف الاشرافية ورفعها مباشرة لقطاع التعليم العام لتوفير احتياجاتها بعد الشواغر الناتجة عن حالات التقاعد المبكر بسبب قانون رعاية المعاق فضلا عن الاستقالات لحالات اخرى.

واضافت الكندري ان وزارة التربية ستعمل على اصدار قرارات ندب الوظائف الاشرافية وتسكينها فوراً بعد تحديد المناطق التعليمية حاجتها منها وتطرقت الى مناقشة ملف الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2018/2019، مشيرة إلى متابعة عقود الصيانة حيث يجرى حاليا ابرام عقود صيانة للمناطق المتبقية بعد ان تم ابرام عقدين صيانة لمنطقتين تعليميتين سابقا.

وشددت على ضرورة تفعيل لائحة النظام المدرسي للتعامل مع المشكلات الطلابية في المدارس للتعامل معهم بشكل تربوي أبوي لا سيما خلال الفترة الحالية التي لا يزال فيها باب النقل مفتوحاً بين المدارس، مؤكدة ضرورة مراعاة ظروفهم الخاصة والسماح لهم بحرية الانتقال بين المدارس ما لم يصدر قرار بوقف النقل.

وذكرت الكندري أن باب النقل بين المدارس الخاصة إلى الحكومية لا يزال مفتوحا حتى الصف التاسع فقط إن كان يرغب ولي الأمر بنقل ابنه أما الصف العاشر فهناك قرار وزاري يمنع نقله.