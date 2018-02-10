الكندري: الميثاق الوطني البحريني أحدث نقلة كبيرة في المملكة

انطلقت الخميس الفائت فعاليات المؤتمر النيابي حول ميثاق العمل الوطني بمملكة البحرين الذي يقام برعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار (آفاق المستقبل والتنمية المستدامة والسلام) ان الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني يمثل محطة وطنية مهمة للحفاظ على المكتسبات وصونها وللوقوف على ما تم إنجازه وتحقيقه.

وهنأ القيادة السياسية البحرينية بمناسبة الذكرى الـ17 لميثاق العمل الوطني “الذي مهد الطريق للمشروع التحديثي الشامل في كافة مجالات التنمية المستدامة والذي انبثقت منه الرؤية الاقتصادية 2030”.

وأوضح ان الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني “يجسد روح الهوية الوطنية الجامعة بكل معانيها ومراميها باعتباره مبادرة حضارية وخطوة عصرية ونقطة تحول ايجابية ورؤية مستقبلية”.

وذكر ان مملكة البحرين في ظل مشروع الميثاق “حققت العديد من الإنجازات والمبادرات التي أرست قواعد البناء لدولة القانون والمؤسسات الدستورية”.

وأوضح ان رسالة ميثاق العمل الوطني قامت على “أسس رفيعة ومبادئ نبيلة” باحترام قوانين الدولة والدفع بالمزيد من المشاركة السياسية ودعم تمكين المرأة البحرينية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والسلام الدولي.

من جانبه قال الأمين العام لمجلس الامة علام الكندري في تصريح لـ(كونا) على هامش المؤتمر ان الميثاق الوطني “احدث نقلة كبيرة بمملكة البحرين في مختلف الأصعدة وبالتحديد المؤسسة التشريعية والعملية الديمقراطية”.

وأعرب عن سعادته بتمثيل مجلس الامة الكويتي لحضور فعاليات المؤتمر النيابي حول ميثاق العمل الوطني متمنيا لجميع المشاركين بالمؤتمر التوفيق والنجاح.

من جهته قال عميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح لـ(كونا) ان “العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم في منطقة الخليج ارتكز على التوافق والتراضي”.

وهنأ الشيخ عزام الصباح القيادة السياسية البحرينية بمناسبة الذكرى الـ17 لميثاق العمل الوطني الذي يجسد “روح الهوية الوطنية بمملكة البحرين” داعيا المولى عز وجل ان يديم نعمة الأمن والاستقرار بمملكة البحرين في ظل قيادتها الحكيمة.

يذكر ان العاهل البحريني أصدر أمرا اميريا عام 2000 قبل تحول نظامها السياسي من نظام الإمارات الى النظام الملكي بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد المشروع ضمت شخصيات سياسية واجتماعية ومهنية واكاديمية مختلفة قدمت مع بداية عام 2001 مشروع الميثاق.

واصدر العاهل البحريني في يناير 2001 أمرا بدعوة المواطنين البحرينيين للتصويت على الميثاق في 14 فبراير من العام نفسه لتبدأ مرحلة جديدة من التطور الديمقراطي والاقتصادي تعكس انفتاح المملكة في شتى المجالات.